Handelsriese sucht noch 170 Lehrlinge in Wien

Die Handelskette SPAR ist größter privater österreichischer Lehrlingsausbilder. Nun sucht man 170 Lehrlinge und bietet diesen einiges. Von einer Lehre über Prämien bis hin zu zahlreichen Benefits.

Ein sicherer Arbeitsplatz, Beruf und Freizeit ohne Abstriche unter einen Hut bringen, flache Hierarchien und ein Betriebsklima, in dem Spaß und Selbstverwirklichung nicht zu kurz kommen: Das wünschen sich Jugendliche von ihrem Arbeitgeber und sind nur einige der Ergebnisse der von SPAR initiierten, internen Studie um die Wünsche und Vorstellungen der Jugendlichen besser zu verstehen und maßgeschneiderten Ausbildungsangebote anbieten zu können.

Karriere mit Lehre

Der Berufseinstieg ist herausfordernd, SPAR macht ihn so einfach wie möglich. Lehrlinge treffen auf Teamplayer, die für Fragen immer da sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen und wertschätzend auf Augenhöhe begegnen. Zusätzlich steht ein großes Angebot spannender Zusatzausbildungen wie z.B. die Ausbildung zur Fairtrade-Botschafter oder zum Green Champion zur Verfügung.

Viele unserer Führungskräfte haben ihre berufliche Laufbahn mit einer Lehrlingsausbildung im Unternehmen begonnen! (Alois Huber)

Bei SPAR weiß man: Gut ausgebildete Lehrlinge sind die Zukunft für das Unternehmen. „Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beweisen, dass Karriere mit Lehre im Familienunternehmen SPAR Tradition hat. Viele unserer Führungskräfte haben ihre berufliche Laufbahn mit einer Lehrlingsausbildung im Unternehmen begonnen!“, so Alois Huber, SPAR-Geschäftsführer für Wien, Niederösterreich und das nördliche Burgenland.

Prämien und Benefits

Zu den Sozialleistungen, die allen Mitarbeitern zugutekommen, gehören z. B. der Treuebonus für Mitarbeitende, Vergünstigungen bei Versicherungen oder Sofortrabatte bei Hervis. Lehrlinge können sich außerdem in der Lehrzeit Prämien im Wert von über 6.700 Euro dazuverdienen – das sind mit die höchsten Lehrlingsprämien im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Außerdem überzahlt SPAR das gesetzliche Lehrlingseinkommen und Lehrlinge erhalten nach erfolgreichem Lehrabschluss eine Garantie auf eine Vollzeitbeschäftigung inkl. eines erhöhten Einstiegsgehalts.

Matura und jetzt?

Neben der „Lehre und Matura“ bietet SPAR die Möglichkeit auch nach der Matura im Lebensmittelhandel durchzustarten. Die Lehrlinge werden in eigenen Berufsschulklassen unterrichtet und legen in der zweijährigen Ausbildung den Grundstein für eine Karriere im Lebensmittelhandel. U.a. stehen die Ausbildungsschwerpunkte Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung am Stundenplan. Den Markt lernen die Führungskräfte von morgen von Grund auf kennen – so wie alle SPAR-Lehrlinge.

Bewerbungen ab sofort möglich

Wer Teil der SPAR-Familie werden möchte, sich für Lebensmittel interessiert, Freude am Kontakt mit Menschen hat und über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt, für den ist eine Lehre bei SPAR genau das Richtige. Bewerbungen sind jederzeit online über die Jobbörse auf www.spar.at/lehre möglich.

Kennenlernen und Schnuppern

Um den Beruf im Einzelhandel kennenzulernen und um zu sehen, ob er den Vorstellungen entspricht, kann in den Märkten ein Schnuppertag vereinbart werden. Alle Infos dazu auf www.spar.at/karriere/lehre/kennenlernen-schnuppern.