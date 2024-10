Hard Rock Café: Ein Halloween-Spaß für Kids!

Wie in jedem Jahr verwandelt sich das Hard Rock Café Vienna auch 2024 zu Halloween in das gruseligste Burgerrestaurant der Stadt. Am 27. Oktober erwartet kleine Monster und große Rockfans ein schauriger Brunch mit speziellen Halloween-Leckereien.

Die schaurige Atmosphäre des diesjährigen Halloween Brunchs verspricht jede Menge Spaß für junge Rocker. Im Hard Rock Café können die kleinen und großen Geister nicht nur köstliche Speisen genießen, sondern auch ihr Gesicht beim schaurigen Kinderschminken verzieren lassen. Zudem wartet eine Bastelstation, an der die kleinen Gäste gruselige Dekorationen für zu Hause gestalten können.

Programmablauf

Der Spaß beginnt bereits um 09:00 Uhr, denn nichts ist schlimmer als hungrige kleine Monster. Nach dem Kinderschminken haben die jungen Gäste die Möglichkeit, bei der Halloween-Bastelstation ihre Kreativität auszuleben, ihr Grusel-Kostüm zu vervollständigen oder sogar eine Halloween-Maske für ihre Eltern zu gestalten. Zum krönenden Abschluss erhält jedes Mini-Monster ein gefülltes Trick or Treat-Säckchen als Belohnung.

Tickets zum Lil Monsters Ball gibt es direkt im Hard Rock Cafe Vienna oder online zu kaufen:

Erwachsene: ab 22,95 EUR

Kinder (4 – 12 Jahre): ab 13,95 EUR