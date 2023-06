Donnerstag & Freitag: Hausmesse beim Getränkehaus KRAUSE

Das Getränkehaus KRAUSE in der Wagramer Straße 259 in Gerasdorf, eine renommierte Adresse für Weinliebhaber und Genießer feiner Spirituosen, öffnet am Donnerstag, den 15. Juni von 14 bis 18 Uhr und am Freitag, den 16. Juni von 13 bis 18 Uhr seine Türen für eine exklusive Führung.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt edler Getränke und erleben Sie einen unvergesslichen Tag, der Ihre Sinne begeistern wird.

Führung in der Vinothek WEINBLATT

Die Führung beginnt mit einer Besichtigung des neuen Degustationsraumes in der Vinothek WEINBLATT. Hier werden Sie von einem eleganten und geschmackvollen Ambiente empfangen, das die Schönheit und Qualität der angebotenen Weine unterstreicht. Der Degustraionsraum ist speziell dafür konzipiert, Ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Vielzahl von Weinen zu verkosten und Ihre Sinne zu schärfen. Ein erfahrener Sommelier wird Sie durch die verschiedenen Aromen und Geschmacksrichtungen führen, sodass Sie die Nuancen und Feinheiten jedes einzelnen Tropfens besser verstehen können.

Persönliches Kennenlernen

Während der Führung haben Sie auch die einzigartige Gelegenheit, das KRAUSE-Team, die Winzer und Produzenten persönlich kennenzulernen. Erfahren Sie aus erster Hand, wie leidenschaftliche Experten ihr Handwerk ausüben und erstklassige Produkte von höchster Qualität herstellen.