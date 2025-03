Bad Waltersdorf: 250 Jahre Geschichte, 40 Jahre Heiltherme

Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf blickt in diesem Jahr auf gleich zwei bedeutende Meilensteine: 40 Jahre Heiltherme und 250 Jahre bewegte Geschichte. Persönliche Geschichten, wegweisende Entwicklungen und viele unvergessliche Begegnungen prägten diesen langen Weg.

Gefeiert wurde dieses besondere Jubiläum mit einem festlichen Gala-Lunch im Hotel des Resorts – ein stilvoller Höhepunkt im Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung.

Drei Persönlichkeiten, die Geschichte schrieben

Im Zentrum der Feierlichkeiten standen drei außergewöhnliche Menschen, die das Resort über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt haben:

Martha Weitzer , Gesellschafterin und Pionierin der ersten Stunde, wurde zu ihrem 100. Geburtstag geehrt. Ihre Werte – Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und das Gespür für echte Erholung – spiegeln sich bis heute in der Philosophie des Hauses wider.

, Gesellschafterin und Pionierin der ersten Stunde, wurde zu ihrem 100. Geburtstag geehrt. Ihre Werte – Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und das Gespür für echte Erholung – spiegeln sich bis heute in der Philosophie des Hauses wider. Altbürgermeister Helmut Pichler , der heuer seinen 90. Geburtstag feierte, wurde als langjähriger Wegbegleiter gewürdigt. Sein Engagement für die Region und die Therme hat entscheidend zur heutigen Bedeutung des Resorts beigetragen.

, der heuer seinen 90. Geburtstag feierte, wurde als langjähriger Wegbegleiter gewürdigt. Sein Engagement für die Region und die Therme hat entscheidend zur heutigen Bedeutung des Resorts beigetragen. KommR Mag. Gernot Deutsch, Geschäftsführer des Heilthermen Resorts, wurde für 20 Jahre visionäre und engagierte Leitung ausgezeichnet. Unter seiner Führung entwickelte sich das Haus zu einem modernen Ort der Erholung, Qualität und Gastfreundschaft.

Ein Ort, der Erholung neu definiert

Seit seiner Gründung steht das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf für natürliche Entspannung, regionale Verwurzelung und Innovationskraft im Wellness- und Thermentourismus. In einer Atmosphäre des Erinnerns und Vorausschauens wurde bei der Feier deutlich: Dieses Haus lebt nicht nur von seiner Geschichte – es gestaltet auch aktiv die Zukunft.

250 Jahre – ein Blick zurück und nach vorn

Die 250-jährige Geschichte, die an diesem besonderen Tag symbolisch zusammenkam, ist mehr als eine Zahl. Sie ist ein Spiegel vieler Entwicklungen, persönlicher Leistungen und gemeinsamer Erfolge. Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf bleibt auch weiterhin ein Ort, an dem Tradition und Zukunft in Einklang stehen – ein Refugium für Körper, Geist und Seele.