Kindsknöpfe: Hernals hat einen neuen Kindergarten!

In der Kulmgasse 25 wurde ein neuer Kindergarten eröffnet. Damit kehrt wieder eine Kinderbetreuungsstätte in die Räumlichkeiten ein, in denen sich bereits früher ein Alt-Wien-Kindergarten befand.

Der Kindergarten Kindsknöpfe im 17. Bezirk setzt auf ein ressourcenorientiertes Konzept. Die Natur ist im Fokus der pädagogischen Arbeit, um die Kinder für einen nachhaltigen Umgang mit ihrer Umwelt zu sensibilisieren. Geplant sind unter anderem Waldtage, Ausflüge mit Waldpädagogen, Forschen und Experimentieren sowie der Selbstanbau von Gemüse und Naschobst im Outdoorbereich.

Noch freie Plätze vorhanden

Kindsknöpfe-Leiterin Halida Kong hat Platz für zwei Kleinkindgruppen mit bis zu 15 Kindern im Alter von 0-3 Jahren und eine Kindergartengruppe mit bis zu 25 Kindern im Alter von 3-6 Jahren geschaffen. In den Gruppen arbeiten jeweils drei Betreuer. Es gibt noch freie Plätze.

Weitere Informationen unter kindsknoepfe.at