Hernals: Prominente Autoren kultivieren den Dialekt

Der Literaturverein Sisyphus präsentiert die Veranstaltung MUND-ART im legänderen Gasthaus „Brandstetter “ in der Hernalser Hauptstraße 134.

Ein Leckerbissen für die Fans des Wiener Dialekts wartet am 14. März im 17. Bezirk. Die drei Autoren, Elfriede „El“ Awadalla, Ludwig R. Fleischer und Alice Reichmann werden ihre Werke im Wiener Dialekt vortragen. Musik: Herbert Kucera, Gitarrenbauer und Liedermacher.

Die prominenten Künstler

Elfriede „El“ Awadalla ist eine österreichische Schriftstellerin, bekannt für ihre Dialektliteratur (und einst Siegerin der ORF-Millionenshow). Ludwig R. Fleischer schreibt seit 1990 Romane auf Hochdeutsch und im Wiener Dialekt und Alice Reichmann ist Autorin, die eine Vielzahl an Stimmen und Dialekten erzeugen kann.

Daten der Veranstaltung

Die Veranstaltung findet am 14. März 2024 um 19 Uhr in Hernals statt. Der Bezug zum Bezirk: Es ist eine Veranstaltung, die Besucher in das bekannte Kulturbeisel Brandstetter locken soll. Die Texte und Lieder spielen in der Wiener Vorstadt; vor allem aber in Hernals.

Gerhard Krause

Alice Reichmann (l.) und Elfriede „El“ Awadalla (r., beide Bilder: Privat)