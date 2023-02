Hernals sammelt Spenden für Erdbebenopfer

Montagfrüh ereignete sich ein verheerendes Erdbeben der Stärke 7,8 in der Südosttürkei nahe der syrischen Grenze. Die Katastrophe kostete über 20.000 Menschen in der Türkei und in Syrien das Leben. Mehr als 70.000 Menschen sind verletzt, Experten befürchten, dass noch weitere Zehntausende Opfer unter den Trümmern liegen. Die Einsatzkräfte vor Ort suchen fieberhaft nach Überlebenden. Hilfsorganisationen bitten um Spenden, um die Menschen der Katastrophenregion mit dem Notwendigsten zu versorgen. In Hernals sammelt die Bezirks-SPÖ gemeinsam mit dem SWV Hernals Spenden für die Erdbebenopfer.

Spendensammlung

Mit Kaffee und Tee gegen Freie Spende möchte man in Hernals die Erdbebenopfer unterstützen. Am 14. Februar findet die Spendensammlung am Elterleinplatz statt. Die Initiative geht dabei von Christina Steckbauer (SP-Geschäftsführerin Hernals) und Firas Saedaddin (Vorsitzender des SWV Hernals) aus. „Wir möchten am Valentinstag zeigen, dass Hernals Herz zeigt“, so Steckbauer. „Statt Geschenke kaufen, kann man etwas Gutes tun und spenden.“ Als kleines Dankeschön erhalten alle Spenderinnen und Spender eine rote Nelke.

Die Aktion findet am Elterleinplatz von 16:00 bis 20:00 Uhr statt. Auch Bezirksvorsteher Peter Jagsch und seine Stellvertreterin Alice Seidl werden vor Ort sein. Alle Spenden kommen der Soforthilfe für die Erdebenopfer der Volkshilfe zu Gute.