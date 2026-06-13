Ein Wochenende der Kunst in Dornbach

Wenn Kirchenräume zu Ausstellungsorten werden und Nachbarn ihre kreativen Talente präsentieren, dann ist wieder Zeit für die Grätzel.Kunst.Tage.

Von 12. bis 14. Juni verwandelt sich Dornbach rund um den Rupertusplatz in eine offene Galerie und lädt Besucherinnen und Besucher zu einem Wochenende voller Kunst, Musik und Begegnungen ein.

Kunst direkt aus der Nachbarschaft

Bereits zum wiederholten Mal bringen die Grätzel.Kunst.Tage die kulturelle Vielfalt des Stadtteils vor den Vorhang. An insgesamt acht Ausstellungsorten präsentieren rund 20 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke – bei freiem Eintritt.

Ausgestellt wird unter anderem in der Pfarrkirche Dornbach, im Pfarrhaus und im Pfarrsaal. Für drei Tage werden die vertrauten Räume zu Galerien und bieten Platz für Malerei, Zeichnungen, Textilarbeiten und Skulpturen. Das Besondere dabei: Alle Kunstschaffenden stammen direkt aus dem Grätzl, einige zeigen ihre Arbeiten sogar erstmals öffentlich.

Musik begleitet das Kunstwochenende

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 12. Juni, um 19 Uhr mit einer Vernissage und einem Live-Konzert der ESC-Preshow-Gewinnerband „I prevent“. Auch am Samstag steht Musik auf dem Programm: Um 17 Uhr tritt die georgische Jazzsängerin Teona Mosia im Lokal Brot & Wein auf.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet die Finissage am Sonntag, 14. Juni, ab 19 Uhr. Um 20 Uhr sorgt die Band „Xistence“ für den musikalischen Ausklang des Kunstwochenendes.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Die Grätzel.Kunst.Tage verstehen sich nicht nur als Ausstellung, sondern auch als Ort der Begegnung. Während des gesamten Wochenendes können Besucherinnen und Besucher selbst kreativ werden. Angeboten werden unter anderem eine Button-Werkstatt sowie die Möglichkeit, an einem Gemeinschaftskunstwerk mitzuwirken.

Wenn Kunst Geschichten erzählt

Ein besonderes Highlight ist das Projekt „Grätzelstimmen – Bildgeflüster“. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Geblergasse haben Kunstwerke der Ausstellung und markante Orte rund um den Rupertusplatz mit eigenen Texten versehen. Bei Rundgängen am Freitag- und Samstagnachmittag werden die Werke dadurch auf besondere Weise lebendig und verbinden Kunst mit den Geschichten des Viertels.

Ehrenamtliches Engagement für das Grätzl

Organisiert werden die Grätzel.Kunst.Tage von Christine Ruckenbauer gemeinsam mit einem Team lokaler Künstlerinnen und Künstler. Das Festival entsteht ehrenamtlich und mit viel Engagement für die Nachbarschaft.

Hier geht’s zum Flyer!

Grätzel.Kunst.Tage 2026

12. bis 14. Juni 2026

Dornbach, 1170 Wien

Eintritt frei

graetzelkunsttage.wordpress.com