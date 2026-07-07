Charity-Abend bringt Manager auf die Bühne

Wenn Führungskräfte, Unternehmer, Medienvertreter und Spitzensportler gemeinsam auf der Bühne stehen, geht es nicht um Perfektion am Mikrofon, sondern um gelebte Solidarität.

Die Charity-Veranstaltung „ManagerInnen machen Musik“ feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen und blickt auf eine beeindruckende Bilanz zurück: Insgesamt wurden bereits 630.000 Euro für Menschen in Not gesammelt.

Jubiläum im Wiener Metropol

Die Jubiläums-Ausgabe findet am Montag, 9. November, im Wiener Metropol statt. Erstmals steht die Veranstaltung unter dem Ehrenschutz von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Seit der Gründung durch Thomas Zanyath und Peter Pansky verbindet das Format Wirtschaft, Kultur und soziales Engagement – mit dem Ziel, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen.

Musikalisch begleitet werden die Teilnehmer von Vocal Coach Eric Papilaya sowie den musikalischen Leitern Martin Böhm und Ludwig Coss (MG Sound). Durch den Abend führt Moderator Norbert Oberhauser.

Erlös für drei Hilfsorganisationen

Die Einnahmen der Veranstaltung kommen auch heuer wieder wichtigen sozialen Projekten zugute. Unterstützt werden der Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel, die Österreichische Sporthilfe sowie erstmals die Nico Langmann Foundation. Die Stiftung des österreichischen Rollstuhl-Tennisspielers und Paralympics-Teilnehmers fördert Kinder und Jugendliche mit Sportrollstühlen und speziellen Sportgeräten und ermöglicht ihnen damit den Zugang zum Sport.

Aus einer Idee wurde eine Erfolgsgeschichte

Was vor 20 Jahren im Rahmen einer Wirtschaftsrunde beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel begann, hat sich längst zu einer fixen Größe im österreichischen Charity-Kalender entwickelt.

„Als wir vor 20 Jahren im Rahmen des Hahnenkammrennens in kleiner Wirtschaftsrunde in Kitzbühel gestartet sind, hätten wir nie gedacht, dass daraus eine so starke Gemeinschaft entstehen würde. Die Spendensumme erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Sie zeigt, was möglich ist, wenn Menschen ihre Zeit, ihre Energie und ihr Netzwerk für einen guten Zweck einsetzen.“

…sagt Initiator Thomas Zanyath.

Prominente Unterstützung aus Wirtschaft, Medien und Sport

Auch bei der Jubiläums-Ausgabe stehen wieder zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Sport auf der Bühne. Mit dabei sind unter anderem SES-CEO Christoph Andexlinger, Kaufhaus-Steffl-Chef Thomas Hahn, Archäologe Wolfgang Neubauer, Roche-Managerin Andrea Maier, Herwig Straka von der e|motion group, Basketball-Europameister Alex Suppan sowie Initiator Thomas Zanyath.

Was einst mit rund 100 Gästen begann, ist heute eine etablierte Benefizveranstaltung, die Menschen verbindet und konkrete Hilfe leistet. Das Ziel ist dabei seit zwei Jahrzehnten unverändert: Menschen helfen Menschen.