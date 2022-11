„Heuschrecken“ fallen auch in Floridsdorf ein

Das Theater Heuschreck macht im 21. Bezirk Station: Im Jahr 1985 begann man als kleine Künstlergruppe, die in ihren Anfängen beliebte Geschichten für ein junges Publikum adaptierte und von einzelnen En­gagements lebte. Mittlerweile gibt’s bereits um die 130 Aufführungen im Jahr mit selbstgeschriebenen Stücken und Songs von den „Heuschrecken“, die dafür sogar von der UNESCO ausgezeichnet wurden.

Bewegender Stil

Dieses einzigartige Theater steht für einen magischen, musikalischen, bunten und im wahrsten Sinne des Wortes bewegenden Stil und spricht damit Menschen jeden Alters an. Am 15. Dezember ist man in der Volkshochschule Floridsdorf mit dem zauber­haften Wintermärchen „Von Engerln und Bengerln“ zu Gast. Alle Stücke stammen aus der Feder von Anna Hnilicka. Sie hat es sich bereits vor vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, Kinder auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden künstlerisch unter die Arme zu greifen und ihnen auf ihrem Weg viel

Gefühl mitzugeben.

Eintrittskarten für den 15. 12. gibt’s auf: www.­heuschreck.at