Aufregung um totes Rehkitz neben der Straße

Bestürzung in Stammersdorf beim Marchfeldkanal, nachdem ein totes Rehkitz mitten im Wohngebiet neben der Straße entdeckt wurde.

Im beschaulichen Stammersdorf befindet sich direkt beim Marchfeldkanal inmitten des Wohngebiets ein Feld und eine Wiese. Eine WBB-Leserin schildert uns, dass immer wieder ein Rehbock und eine Geiß gesichtet werden. Ein schönes Erlebnis für die großen und kleinen Bewohner, “oft mitten am Tag, ganz nahe zu den Häusern” würden sie kommen.

Trauriger Anblick

Ende vergangener Woche dann der Schreck: Ein totes Rehkitz (siehe Bild) lag direkt bei der Straße. “Beim Spazierengehen mit dem Hund wurde das kleine Rehkitz entdeckt, das wahrscheinlich elendiglich verblutet ist”, schildert die Leserin. Das Blut sei noch ganz frisch gewesen …

Genau hier wurde das tote Rehkitz gefunden (Bild: Privat ZVG).

Polizei reagiert schnell

Vermutet wird ein “Unfall” bei der Mahd, die genaue Ursache kennt man nicht. “Hätte man das Tier nicht mitnehmen oder den Jäger verständigen können?” fragt die Leserin. Umgehend wurde die Polizei verständigt, die sehr schnell vor Ort war und den Wegtransport des toten Tieres organisiert hat: “Ich möchte der Polizei Stammersdorf ausdrücklich dafür danken.”

Fragen bleiben

Ganz auf sich beruhen will es die Leserin nicht lassen: “Was wäre gewesen, wenn ein Kind dieses tote Baby gefunden hätte? Müssen sich diese Dramen jährlich wiederholen? Obwohl es die Technologie dazu gäbe? Wie geht es jetzt der Rehmutter?” Bleibt zu hoffen, dass aus dem Fehler irgendwann gelernt wird …