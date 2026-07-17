Leser berichtet von Tauben-Plage, Dreck & Kot!

Tauben-Plagen sind nichts Neues in der Stadt. Zuletzt wurden sie am Leopoldauer Platz bekämpft. Jetzt macht ein WBB-Leser auf Probleme am Franz-Jonas-Platz aufmerksam.

Der Floridsdorfer S. schreibt uns leicht zynisch: “Die ersten beiden Grünflächen neben dem S-Bahn-Ausgang sind dermaßen vom Taubenkot verunreinigt, dass man sich beinahe wieder die Alkoholexzesse zurückwünscht.” Natürlich nicht im Ernst.

Erst Tauben, dann Ratten?

Aber: “Die beiden Bäume werden ab den frühen Morgenstunden von Dutzenden Tauben in Beschlag genommen und Ratten werden nicht weit weg sein.” Er ist überzeugt davon, dass eine “falsch verstandene Tierliebe und die Fütterung zu dem Taubenproblem” geführt habe.

Auch in anderen Bezirken

Das Wiener Bezirksblatt hat schon öfters von ähnlichen Problemen in anderen Bezirken berichtet. Der Vorplatz der Ottakringer U3-Endstelle hat einst an den Markusplatz in Venedig erinnert, so viele Tauben sind herumgewatschelt. Und am Leopoldauer Platz wurde die Tauben-Plage zuletzt intensiv bekämpft.

Zeit zum Handeln

Nicht mehr zuschauen will auch der Wiener-Bezirksblatt-Leser. “Es wird ein Fütterungsverbot und eine dringende Reinigung angeregt. Das ist für in Floridsdorf Ankommende wahrlich kein schöner Anblick.”