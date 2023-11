Hietzing: Adventmarkt mit den exklusiven Extras

Im Atelier von benevalete in der Lainzerstraße 127 in Hietzing findet am 30.11.2023 von 10-19 Uhr Hietzings wahrscheinlich persönlichster Adventmarkt statt.

Emmeran Fischer-Csömör, der kreative Kopf hinter benevalete, fertigt Unikate aus Leder für Individualisten an. Von der Tasche bis hin zum außergewöhnlichen Wohn- und Jagdaccessoire – alles wird in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Auch besondere Kundenwünsche werden gerne berücksichtigt, so entsteht letztlich ein einzigartiges und individuelles Produkt.

Für den Adventmarkt hat benevalete außerdem seine Nachbarin Babette Jungbluth von der gegenüberliegenden Boutique LADY APART eingeladen. Seit 36 Jahren begeistert sie ihre Kundschaft mit der Kollektion JOSEPH RIBKOFF. Die Beratung und der persönliche Kontakt liegen ihr besonders am Herzen und nicht selten werden aus Kundinnen mit der Zeit gute Freundinnen.

Auch die Wiener Künstlerin Anna Golightly wird einige ihrer Bilder ausstellen. Sie liebt es, mit Ihrer Kunst Geschichten zu erzählen. Humor ist ihr dabei genauso wichtig wie Präzision. Strich für Strich haucht sie ihren Charakteren Leben ein und macht ihre Werke somit zu etwas ganz Besonderem.

Nichts wärmt bei winterlichen Temperaturen feiner als Kaschmir. Das Label Ts&E lässt seine Produkte aus 100% Cashmerewolle in Zusammenarbeit mit kleinen Manufakturen fertigen. Die Wolle stammt von frei lebenden und nicht in Massentierhaltung gezüchteten Tieren in der Mongolei. Auf dem Adventmarkt kann man sich selbst von der wundervollen Qualität überzeugen.

Edle Tropfen

Natürlich darf ein feiner Tropfen auf der Weihnachtstafel nicht fehlen, Madame Moustache bietet die Verkostung einiger exklusiver Weine aus ihrem Sortiment an. Die in Frankreich aufgewachsene Diplom-Sommelière Sarah Rizzo bezieht ihre Weine direkt von ausgewählten Top Weingütern aus der Champagne, dem Elsass, Burgund und Châteauneuf-du-Pape. Gerne hilft sie, den richtigen Wein für Ihr Festtagsmenü zu finden.

„Lassen Sie sich von der mit viel Herz kuratierten Auswahl an Produkten begeistern. Finden Sie besondere Weihnachtsgeschenke ganz entspannt, fernab vom Trubel der großen Einkaufsstraßen. Die fünf Aussteller freuen sich auf sie!“, verspricht Emmeran Fischer-Csömör

30.11.2023

Lainzerstraße, 127, 1130 Wien

von 10 bis 19 Uhr