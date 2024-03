Hietzing: Beteiligte des Überfalls ausgeforscht

Ein brutaler Überfall auf ein 13jähriges Mädchen mitten in Hietzing erschütterte vor wenigen Wochen den 13. Bezirk. Nun gab die Polizei bekannt, dass die mutmaßlichen Täter ausgeforscht wurden.

Am 7. März ereignete sich unweit des beliebten Traditionsgasthauses Waldtzeile ein Vorfall, der ganz Hietzing erschütterte. „Unsere 13-jährige Tochter wurde vor unserer Haustür von 3 Jugendlichen niedergeschlagen, weil sie ihnen ihren Ball nicht geben wollte. Ihr kleiner Bruder war auch draußen, um sie reinzuholen, als die Burschen sie am Kragen gepackt haben, hat sie geistesgegenwärtig geschrieen, er soll den Papa holen. Nie werde ich diesen Schrei vergessen“, schrieb die Mutter damals auf Facebook. Die Tat selbst beschrieb sie so: „Sie haben sie am Kragen festgehalten mit einem gezielten Schlag auf den Kehlkopf und auf die Nase niedergeschlagen, sie stürzt auf ihr Knie und ihre rechte Hand. Bleibt am Boden liegen, es wird ihr schwarz vor den Augen.“

Mutmaßliche Täter ausgeforscht

Nun gab eine Sprecherin der Polizei gegenüber dem Wiener Bezirksblatt bekannt, dass sich in dem Fall ein entscheidender Fortschritt erzielt wurde: „Ich kann bestätigen, dass die daran beteiligten Personen ausgeforscht worden sind. Ein 14-jähriger serbischer Minderjähriger wird als Beschuldigter geführt. Eine Vernehmung steht noch aus.“