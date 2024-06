Hietzing: Ein Familien-Tag im Zeichen des Sports

Am Donnerstag, den 27. Juni, lädt der ASVÖ Wien alle Sportbegeisterten und alle jene, die es noch werden wollen auf die Sportanlage Speising in der Linienamtsgasse 7 in Hietzing ein.

Beim alljährlichen Familiensporttag können Groß und Klein von 13 bis 18 Uhr ein vielfältiges Angebot an Sportarten kennenlernen und ausprobieren. Bei den vielfältigen Mitmach-Stationen, die von den Vereinen selbst organisiert und betreut werden, ist für jeden etwas dabei. Das kostenlose Bewegungsangebot umfasst Sportarten wie Fußball, Judo, Floorball, Rudern und vieles mehr. Ein Highlight des Events wird bestimmt der Hindernisparcours „Wipe Out“.

Der ASVÖ Wien schreibt Nachhaltigkeit groß, darum wird der diesjährige Familiensporttag als ÖkoEventPlus organisiert und abgehalten.

Der ASVÖ Wien

Der ASVÖ Wien fördert seit bereits 75 Jahren Bewegung und Gemeinschaft. Der Wiener Landesverband des Allgemeinen Sportverband Österreichs (ASVÖ) bietet Menschen aller Altersgruppen ein breites Spektrum an Sportarten und Veranstaltungen.

Nähere Informationen zu den Angeboten des ASVÖ Wien findet man unter www.asvoewien.at