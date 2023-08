Hietzing: Roter Berg wird am 15.9. zum „Elsberg“

Zur mittlerweile 3. Hietzinger Sunset-Lesung laden am 15. September die Buchhandlung Ober St. Veit gemeinsam mit dem Kulturverein Hietzing – heuer ist niemand Geringerer als Bestseller Autor Marc Elsberg Gast im 13. Bezirk.

Sobald am 15. September die Sonne bei der Nothartgasse/Ratmannsdorfgasse am Roten Berg versinkt, beginnt die Sonne der Kultur hier hell strahlen. „Es ist uns wichtig, kulturelle Events, die ja zumeist in der Stadt stattfinden zu uns ins Grätzel holen“, so Flavio Schily, Vize-Präsident des Kulturvereins Hietzing, der Elisabeth und Christian Mayer von der Buchhandlung Ober St. Veit bei der Organisation der „Sunset Lesung“ unterstützt.

Literatur & Genuss

Das Ambiente ist einmalig. Die Lesung wird zum Happening. „Bringt eure Picknick-Decken mit“, fordert Eli Mayer Besucher auf. Die Volkshilfe Wien sorgt mit einem Stand für das leibliche Wohl und Winzer Walter Fritz steuert edle Tropfen bei. So lässt sich das Highligt des Abends bestens genießen. Star-Autor Marc Elsberg (kleines Bild) liest aus seinem aktuellen Bestseller „C° – Celsius“. Und das mit dem größten Vergnügen wie er gegenüber dem Wiener Bezirksblatt bestätigt: „Ich freue mich sehr auf die Sunset-Lesung am Roten Berg. Wo kann man besser über die Themen meines neuen Romans °C-CELSIUS sprechen, als in der freien Natur?“ Eintritt ist frei, um Anmeldung wird unter buchhandlung1130.at gebeten.