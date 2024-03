Hietzing: Überfall auf 13-Jährige – Zeugen gesucht!

Ein brutaler Überfall auf ein 13jähriges Mädchen mitten in Hietzing erschüttert den 13. Bezirk. Potentielle Zeugen werden ersucht, sich zu melden.

Gestern Abend ereignete sich unweit des beliebten Traditionsgasthauses Waldtzeile ein Vorfall, der ganz Hietzing erschüttert. „Unsere 13-jährige Tochter wurde vor unserer Haustür von 3 Jugendlichen niedergeschlagen, weil sie ihnen ihren Ball nicht geben wollte. Ihr kleiner Bruder war auch draußen, um sie reinzuholen, als die Burschen sie am Kragen gepackt haben, hat sie geistesgegenwärtig geschrieen, er soll den Papa holen. Nie werde ich diesen Schrei vergessen“, schreibt die Mutter auf Facebook. Die Tat beschreibt sie so: „Sie haben sie am Kragen festgehalten mit einem gezielten Schlag auf den Kehlkopf und auf die Nase niedergeschlagen, sie stürzt auf ihr Knie und ihre rechte Hand. Bleibt am Boden liegen, es wird ihr schwarz vor den Augen.“

Das 13-Jährige Mädchen wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen gesucht

Die drei Burschen flüchteten anschließend Richtung Waldvogelstraße/Biraghigasse. Die Täterbeschreibung der Mutter: „Es waren 3 Jugendliche, ca. 15 Jahre alt, Hauttyp nicht hell, nicht dunkel, Haare dunkel, alle 3 schwarz gekleidet.“ Sie ersucht potentielle Zeugen sich zu melden. „Vor unserem Haus war zum Tatzeitpunkt niemand, aber im Grätzel waren sicher noch Leute unterwegs. Vielleicht hat sie jemand gesehen? Am Heimweg oder beim Hundespaziergang?“

Von Seiten der Polizei gibt es folgende Stellungnahme: Eine Einvernahme des Opfers hat noch nicht stattgefunden, lediglich eine kurze Befragung durch die Beamten vor Ort. Die Bestreifung im Nahbereich nach den Tatverdächtigen verlief negativ.

Wer zu dem Vorfall Angaben manchen kann: Meldungen nimmt die nächstgelegene Polizeistation entgegen.