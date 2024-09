High Spirits: Rum- und Tequila-Festival in der Brauerei

Rum- und Tequila-Fans kommen am 20. und 21. September 2024 in der Ottakringer Brauerei bei diversen Spirituosen-Festivals auf ihre Kosten. Für das Vienna Rum Festival und das erstmals stattfindende Tequila, Taco & Mariachi Festival gibt es noch Tickets. Vorbeischauen und genießen!

Die reiche Geschmacks-Welt von Rum, Tequila und Mezcal steht für Genießer an diesen beiden Tagen in der Ottakringer Brauerei im Mittelpunkt.

Drinking Rum – ohne Coca Cola: Urlaubsfeeling mit Rum-Spezialitäten

Beim Vienna Rum Festival präsentieren auf mehreren Ebenen unzählige Produzenten und Aussteller hunderte Sorten R(h)um aus aller Welt. Auch internationale Brand Ambassador reisen dafür nach Wien an und geben spannende Einblicke in die Welt des Rums. Beim Festival haben Rumliebhaber also nicht nur die einzigartige Möglichkeit, neue Sorten und Abfüllungen kennenzulernen, sondern können auch ihr Wissen rund um die vielseitige Spirituose erweitern. Besonderes Highlight ist der Tropical Garden mit Rum-Cocktailbar: Kreative Cocktails versetzen die Besucher und ihre Geschmacksnerven gedanklich an wunderschöne Urlaubsorte. Im Rahmen des Vienna R(h)um Awards werden die besten Sorten des Jahres prämiert, welche auch direkt vor Ort verkostet werden können. Von Experten geführte Rumwalks und eine große Food- & Bar-Area runden das Rahmenprogramm ab. Pro Veranstaltungstag können Gäste zwischen zwei Zeit-Slots, zu denen eine limitierte Personenanzahl zugelassen wird, wählen.

Vienna Rum Festival

20. September 2024, 14.30–18.30 Uhr und 19–23 Uhr

Buchungen nur noch zwischen 14.30 und 18.30 Uhr möglich.

21. September 2024,14.30–18–30 Uhr und 19–23 Uhr

Tickets beinhalten den Eintritt zum Festival für den gewählten Zeitraum, drei ausgewählte Verkostungsgutscheine sowie das exklusive Verkostungsglas. Gruppentickets 5+1 und Kombi-Tickets mit Tequila-Festival verfügbar. Eintritt ab 18 Jahren.

Viva Mexico: Mexikanisches Nationalgetränk Tequila im Mittelpunkt

Das neue Tequila, Tacho & Mariachi Festival bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Welt des Tequila und Mezcal zu erkunden, verschiedene Sorten zu probieren und die mexikanische Kultur zu feiern. Es ist eine Veranstaltung, die Tequila-Liebhaber und Neugierige gleichermaßen anspricht. Neben einem großem Angebot an Tequila und Mezcal gibt es die Möglichkeit, Margarita zu schlürfen, Mariachi-Musik zu lauschen und gleich das Tanzbein zu schwingen. Denn Mariachi-Musik verkörpert Freude, Leidenschaft und Stolz auf die Traditionen des Landes. Natürlich kann man vor Ort auch die vielleicht besten Tacos Wiens schlemmen oder sich bei weiteren Soul Food-Angeboten (Streetfood Austria, Pinsalino, I Eat Vienna, Pita Pitstop) zwischen den Verkostungen laben. Das Hammond Lab bietet übrigens vor Ort kostenlose Cocktailkurse mit Patrón Tequila an. Wer es ausprobieren möchte: Der Workshop dauert ca. 20 Minuten und kann schon vorab online gebucht werden.

Tequila, Tacho & Mariachi Festival

20 & 21. September, jeweils 16–23 Uhr

Das Ticket beinhaltet den Eintritt zum Festival sowie drei ausgewählte Verkostungsgutscheine. Gruppentickets 5 + 1 verfügbar. Eintritt ab 18 Jahren.

Verkostungen: Kostproben sind direkt an den Ständen erhältlich und käuflich zu erwerben. Es gibt ein Jeton-System mit 2- und 10-Euro Jeton-Münzen. Die Jeton-Münzen können an den Ständen gegen 2 cl Kostproben, Cocktails oder ganze Flaschen getauscht werden.

Ort: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Informationen und Tickets: spiritsfestivals.at