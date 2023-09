Hoch hinaus: Tolle Bilanz der Sportplatz-Bewegung

Es ist vollbracht: Nach einem Monat „Gratis-Sport in den Grätzeln“ fand im Donaupark das „Finale Grande“ statt.

Eine spektakuläre Trampolin-Show, Cheerleading, Lacrosse und Hula-Hoop – auch das Sport.Platz-Finale hat die Besuchermassen begeistert. Da durfte die Polit-Prominenz im Donaupark natürlich nicht fehlen. Von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy über ASKÖ-Wien-Vizepräsident Reinhard Gruden bis zu Trainern war die Meinung eindeutig: „Eine tolle Möglichkeit, in der freien Natur gratis zu sporteln und die verschiedensten Sportarten kennenzulernen.“

Sehr gute Besucherzahlen

Von 9. bis 31. August wurde mehrmals pro Woche in den verschiedensten Bezirken geturnt – in Summe gab es zehn Termine mit bis zu 100 Teilnehmern. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und so laufen schon die ersten Planungen für 2024, wenn der einzigartige Sport.Platz Wien wieder geplant ist. Denn besser kann man die Menschen nicht zur Bewegung bringen.

Bild unten: Das fleißige Organisatorsteam des ASKÖ-WAT-Wien (Bild: Stefan Diesner).