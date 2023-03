Hochbetrieb und frischer Wind in Wiens Backstuben

Die Ostervorbereitungen in den Wiener Bäckereien und Konditoreien laufen auf Hochdruck. Erfreulicherweise erleben auch die entsprechenden Lehrberufe wieder einen spürbaren Auftrieb.

Über eine Million Brioche-Osterhasen und mindestens genauso viele Biskuit-Osterlämmchen und Osterpinzen aus Germteig werden derzeit in Wiens Backstuben hergestellt. Auch Marzipan-und Schokohasen stehen wie jedes Jahr hoch im Kurs. Laut Umfragen sind stehen Süßigkeiten immer noch auf Platz 1 der beliebtesten Ostermitbringsel, gefolgt von den traditionellen, gefärbten Ostereiern.

Anzahl der Lehrabschlüsse steigend

Die älteste Backstube in Wien, die Wiener Innungsbackstube in der Florianigasse, ist ein beliebter Anlaufpunkt für Lehrlinge, um den Beruf des Bäckers und Konditors zu erlernen. Das Haus ist seit 1893 im Besitz der Innung und beherbergt auch das Archiv der Bäckerinnung und das Bäckermuseum. Der Innungsmeister der Wiener Bäcker und Konditoren, Josef Angelmayer, zeigt sich erfreut darüber, dass es in Wien derzeit 147 Konditoren-Lehrlinge und 42 angehende Bäcker-Fachkräfte gibt. Die positive Tendenz zeigt sich auch bei der Zahl der Lehrabschlüsse: Sowohl bei den Bäckern als auch bei den Konditoren gab es im vergangenen Jahr so viele Abschlüsse wie schon lange nicht mehr. Zudem befinden sich derzeit drei angehende Chocolatiers und Chocolatières in Ausbildung. Der dreijährige Lehrberuf wurde 2021 neu ins Leben gerufen und hat den Beruf der Bonbon-und Konfektmacher nicht nur ersetzt, sondern erweitert und angepasst. Die Digitalisierung, neue Verarbeitungsmethoden sowie der Umgang mit modernen Spezialgeräten sind einige der Faktoren, die in die neue Ausbildung mit einfließen.

Die Skills Week Austria

Eine fundierte Ausbildung eröffnet jungen Menschen neue Karrierechancen und sichert den Betrieben die nötigen Fachkräfte. Die Skills Week Austria ist ein neues Veranstaltungsformat der Wirtschaftskammern Österreich, das Unternehmen eine attraktive Plattform bietet, um sich jungen Menschen zu präsentieren. Sie findet bis einschließlich 24. März statt und das Programm kann zum Beispiel ein Businessfrühstück, Berufsschnuppern, Werksführungen, Online-Workshops oder Vorträge beinhalten. Interessierte Unternehmen können sich schon jetzt für die Skills Week Austria 2024 anmelden. Alle Details hier