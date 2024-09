Homeoffice: Unterschiede im Arbeitsalltag der Branchen

Eine aktuelle Konjunkturumfrage des ifo Instituts, bei der rund 9.000 Unternehmen befragt wurden, zeigt, dass im Durchschnitt 17 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice erbracht wird. Dieser Trend zeigt jedoch deutliche Unterschiede je nach Branche.

In der IT-Branche und der Unternehmensberatung nutzen 50 bis 58 Prozent der Mitarbeiter die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten. Diese Flexibilität ist dort besonders ausgeprägt und wird als wesentlicher Bestandteil des Arbeitsalltags angesehen. Im Gegensatz dazu arbeiten im Bauwesen und in der Gastronomie lediglich etwa 2 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice, was die spezifischen Anforderungen und Tätigkeiten dieser Branchen widerspiegelt. In der Industrie liegt der Anteil der Arbeitsstunden, die im Homeoffice verbracht werden, bei etwa 10 Prozent.

ifo-Forscher Jean-Victor Alipour berichtet, dass etwa ein Viertel (23,4 Prozent) der Beschäftigten im Homeoffice arbeitet. Er betont:„Denn bei den Angeboten der Arbeitgeber kommt es vor allem auf die Koordination von Präsenzzeiten an, um den persönlichen Kontakt zu stärken.“

In Großunternehmen ist der Anteil der im Homeoffice tätigen Mitarbeiter mit 20 Prozent höher als in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), wo der Anteil tendenziell niedriger ausfällt. Dies spiegelt sich in den unterschiedlichen Arbeitsmodellen und -bedürfnissen wider, die in den verschiedenen Unternehmensgrößen vorherrschen.