Hündinnen mit Welpen ausgesetzt: TierQuarTier sucht Hinweise

Innerhalb weniger Tage mussten die Tierrettung und das TierQuarTier zweimal ausrücken, um hilflose Hündinnen und ihre Welpen vor den Gefahren der eisigen Umgebung zu retten.Ein Passant entdeckte die erste Hündin mit ihren fünf Welpen im Hundepark im 5. Bezirk, während ein Unbekannter die zweite Hundemutter mit ihren acht Welpen vor einer Polizeistation abgab.

Der erste Einsatz ereignete sich, als ein Passant eine Hundemutter mit ihren fünf Welpen im Hundepark entdeckte. Er alarmierte umgehend die Tierrettung, die schnell reagierte und die Tiere in Sicherheit brachte. Nur wenige Tage später wurde eine weitere Hundemutter mit ihren acht Welpen vor einer Polizeistation abgegeben. Auch hier verständigte die Polizei sofort die Tierrettung, die sich um das verlassene Hunderudel kümmerte.

Appell des Betriebsleiters Thomas Benda

Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers, äußert sich entsetzt: „Tiere mit ihren Welpen einfach sich selbst zu überlassen, setzt sie großen Gefahren aus und missachtet ihr Leben. Wir setzen alles daran, diesen Hundefamilien Schutz zu bieten, doch die Häufung solcher Fälle bringt uns an unsere Grenzen.“

Besondere Herausforderung bei Welpen

Besonders Welpen benötigen eine intensive Betreuung, die das TierQuarTier in seiner aktuellen Situation nur schwer leisten kann. Es ist wichtig, achtsam zu sein und zu erkennen, was in der eigenen Umgebung passiert. Tiere sind kein Spielzeug – sie erfordern Verantwortung und Mitgefühl.

Verantwortung muss übernommen werden

Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts, fordert, dass die Verantwortlichen für das Aussetzen der Tiere zur Rechenschaft gezogen werden. „Wer ein Muttertier mit Welpen einfach sich selbst überlässt, muss zur Verantwortung gezogen werden.“ Sie appelliert an die Wiener*innen: „Wenn Sie ein ausgesetztes Tier wiedererkennen, so melden Sie dies bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 80 60. Wir gehen allen Hin