Hütteldorf: Vierter Angriff auf Cup-Titel seit 2017!

Riesenjubel bei den Grün-Weißen von Rapid. Mit dem souveränen Auswärts-3:0 gegen Leoben ist der Einzug ins ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt am 1. Mai gelungen. Die vierte Chance seit 2017, einen Titel zu holen. Die Sehnsucht der Fans ist groß.

„Oooooooh, wie ist das schön, ooooh wie ist das schön …“ hallte es genauso durchs Leobener Stadion wie „Finaaaaale, oho, Finale, ohohoho!“ Rapid steht im Endspiel, ist nur mehr einen Schritt oder 90 harte Minuten vom Pokal entfernt. Wer am 1. Mai ab 17 Uhr im Wörthersee-Stadion der Gegner ist, entscheidet sich im zweiten Halbfinale zwischen Sturm und Salzburg. Jedenfalls ein altbekannter Gegner, der eine harte Nuss wird.

Nur nicht aufgeben!

Denn in den letzten vier Cupfinalspielen seit 2017 waren immer die beiden Top-Teams die „Spielverderber“ für Rapid: Zweimal siegte Salzburg (1:2, 0:2), im Vorjahr war Sturm Graz für die Mannen des damaligen Trainers Zoki Barisic nicht zu biegen (0:2). Darüber will kein Spieler mehr nachdenken – so meint auch Trainer Robert Klauß, der ja ursprünglich aus dem Bullen-Stall kommt und die Philosophie gut kennt: „Ob wir Salzburg oder Sturm bekommen, ist mir egal. Wir nehmen es, wie es kommt.“ Keine Mannschaft kann hier überraschen, man kennt sich aus dem Liga-Alltag zu gut.

Sehnsucht ist groß

Es ist ratsam, dass sich die Spieler bis zum 1. Mai nicht narrisch machen lassen. Die Fans denken ja sowieso mit Sehnsucht an einen Erfolg: Hoffentlich schafft es der Rekordmeister, seit 2008, dem letzten Meistertitel, wieder einen Pokal nach Hütteldorf zu holen. Viermal war man zuletzt knapp dran, mit dem Cup-Endspiel 2005 hat man sogar fünf Cup-Endspiele in Serie verloren. Aber vielleicht ist den Grün-Weißen diesmal der Fußballgott hold.

Formkurve zeigt nach oben

Verdient hätten es sich die Spieler um Guido Burgstaller, Marco Grüll (der im Sommer nach Bremen wechselt), Leo Querfeld, Matthias Seidl, Niklas Hedl & Co mit Sicherheit. Es würde Rapid neuen Schub verleihen, den Weg von Sportdirektor Markus Katzer bestätigen. Ein Ruck würde durch Hütteldorf gehen. Und ja, die Hoffnung lebt, denn die Formkurve zeigt deutlich nach oben (3:0 gegen Hartberg, 3:0 gegen Leoben, heuer in allen neun Pflichtspielen ungeschlagen, darunter der 3:0-Derbysieg). Jeder der vielen Rapid-Fans im Land würde ja gern singen. „Oooooh, wie ist das schön …“

Ob wir Salzburg oder Sturm bekommen,

ist mir egal. Wir nehmen es, wie es kommt. Rapid-Trainer Robert Klauß

Egal, ob gegen Sturm oder Salzburg: Rapid wird am 1. Mai um 17 Uhr bereit sein. Der ersehnte Pokal wartet (Bilder: Schatzer).