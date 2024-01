Im Fasching verkleidet sich sogar der Krapfen

Der traditionelle Wiener Faschingskrapfen präsentiert sich bei der Bäckerei DerMann ab sofort in einem neuen Kleid: Er trägt jetzt „Dirndl“ und ist mit der gleichnamigen Frucht gefüllt.

Zum bunten Treiben der Faschingszeit gehören Krapfen einfach dazu. Das Traditionsgebäck erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Der Klassiker, gefüllt mit köstlicher Marillenmarmelade, erfreut sich dabei größter Beliebtheit. Aber in der sogenannten „närrischen“ Zeit darf es vielleicht auch einmal etwas ausgefalleneres sein. Dachte sich zumindest die Liesinger Bäckerei DerMann und bietet in ihren Filialen nur etwas Außergewöhnliches an.

Mit dem Dirndlkrapfen, ein fluffiger Krapfen, gefüllt mit fein-säuerlicher Dirndlmarmelade und umhüllt von rosa Schokolade, überrascht die Wiener Traditionsbäckerei mit der neuen Krapfenkreation mit dem Zusammenspiel aus süß und sauer. „Die Dirndl ist in Österreich eine echte Traditionsfrucht – da liegt es nahe, dass wir als Traditionsbäckerei den beliebten Krapfen mit ihr verfeinern. Regionalität spielt für uns eine große Rolle weshalb wir heimische Pflanzen gerne in unsere Kreationen integrieren – vor allem wenn sie so köstlich schmecken,“ so Bäckermeister Michael Mann.

Gerade für all diejenigen, die es auch mal nicht ganz so süß mögen, ist der Dirndlkrapfen eine schöne Alternative zu seinen süßen Artgenossen. Ein besonderes SchMANNkerl: Die Dirndl leitet traditionell den Frühling ein. Der Dirndlkrapfen ist also ein Genuss über die Faschingszeit hinaus.