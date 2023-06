Im Süden Wiens ist der Westen ganz schön wild

Der Liesinger Günter Haas ist ein wahrer „Haasdampf“ in den Gassen des 23. Bezirks. So leitet er zum Beispiel mit den „Canadian Stompers“ eine Linedance-Gruppe, die sich regelmäßig im Gasthaus Koci in der Draschestraße 81 trifft. Vor kurzem lud er eben dorthin zum großen Liesinger Linedance & Country Fest. Ein im wahrsten Sinne des Wortes „voller “ Erfolg.

Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus den Kategorien Country und Pop stammt. „Wir sind ein Verein der die Kunst und Kultur des Line Dance sowie der Country-Music fördert und durch diverse Veranstaltungen diese Kultur den Menschen in Österreich näher bringen möchte.“, so der Liesinger Günter Haas. Aus diesem Grund lud er kürzlich zum mittlerweile 15. Liesinger Linedance & Country Fest in das Traditionsgasthaus Koci und hunderte Interessierte folgten seiner Einladung.

Gelungenes Fest

Trotz anfänglicher Sorgen wegen des kurzen Regenschauers, der das Fest zweimal kurzzeitig unterbrochen hatte, hatten die zahlreichen Gäste anschließend das große Glück, nur noch strahlenden Sonnenschein zu genießen. Das Wetter hat somit perfekt mitgespielt, um das Fest in vollen Zügen zu genießen.

Ein besonderes Highlight des Abends war zweifellos die Setliste der Band „New West“. Mit ihrer großartigen Performance haben sie das Publikum begeistert und für eine ausgelassene Stimmung gesorgt. Doch auch Christine Gelück konnte mit ihrer Darbietung das Publikum verzaubern und zu Beifallsstürmen animieren.

Das Fest bot eine beeindruckende Vielfalt an Unterhaltungseinlagen. Von der atemberaubenden Modeschau von Fashion/Katharina über die mitreißende Boogie-Woogie-Akrobatik von Dominik, Petra und ihren Freunden bis hin zur mitreißenden Darbietung der Lateinformation – hier war für jeden Geschmack etwas dabei. Zwischendurch konnten die Gäste ihr Tanzbein beim Linedance schwingen und sich von der mitreißenden Musik mitreißen lassen.

„Wir möchten Günter Haas nochmals herzlich danken, dass er uns dieses wunderbare Fest ermöglicht hat. Seine Organisationstalente und sein Einsatz haben sich in jeder Hinsicht ausgezahlt und uns einen unvergesslichen Tag beschert.“, so der allgemeine Tenor.

Wer sich für Linedance und Country-Klänge interessiert sollte einen Blick auf www.unternehmen1230.at werfen.