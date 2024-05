Favorit(en): Cooles „Doppel“ im heißen Fortuna!

Christian Hursky und Robert Sommer nähern sich dem Thema Nummer eins auf humorvolle, intelligente, bissige, auch künstlerische Weise. Das wird kultig.

Es ist (nach den Breitenseer Lichtspielen) das zweitälteste Kino Österreichs – und eines, das niemanden kalt lässt: Das Fortuna in der Favoritenstraße 147 im 10. Bezirk, im Jahr 1918 gebaut, 1920 eröffnet und 1977 umgestaltet, wird nämlich als heißes Erotik-Kino geführt. Eine echte Institution, in der aber auch an jedem vorletzten Samstag im Monat nostalgische Leinwand-Klassiker wie „Apocalypse Now“, „Blade Runner“ oder „Batman hält die Welt in Atem“ zu sehen sind.

Die Mutzenbacher

Doch im Fortuna gibt’s auch ­literarische Höhepunkte: Am 21. Mai lädt der Kulturverband Favoriten ab 19.30 Uhr zu einem ganz besonderen Abend ein! Gemeinderat Christian Hursky liest einige „spannende“ Kapitel aus dem erotischen Klassiker über Josefine Mutzenbacher, der bekanntesten Ver­treterin des ältesten Gewerbes in unserer Stadt, Bestsellerautor Robert Sommer gibt die lus­tigsten Geschichten aus seinen satirischen Kultbüchern „Der SexOH!loge“, „Doktor-Spiele“ und „Alle Männer sind Schweine“ zum Besten. „Wir nehmen uns auf humorvolle, ­intelligente, bissige, aber natürlich auch künstlerische Weise dem Thema Nummer eins an“, schmunzelt das „Doppel“. Und das in einem komplett erhaltenen Vorstadtkino, das in dieser Form schon musealen Cha­rakter hat.

Freier Eintritt

Der Eintritt zu dieser einzigartigen Doppel-Conference ist frei, für die 60 Sitzplätze wird aber um Reservierungen ersucht: karin.amon@echo.at

Das wird heiß im historischen Kino: Doppel-Lesung zum Thema Nummer 1 (Bild: Diesner).