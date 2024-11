In der BV Favoriten gibt es ab heute ein Buch gratis

Seit 2002 wird einmal im Jahr ein eigens hergestelltes Buch in einer Auflage von 100.000 Exemplaren gedruckt und in ganz Wien gratis verteilt – so auch in Favoriten.

Ab Dienstag, dem 19. November, wird in der Bezirksvorstehung wieder im Rahmen der Aktion “EINE STADT. EIN BUCH.” ein Gratis-Buch ausgegeben. In diesem Jahr fiel die Wahl auf „Picknick auf dem Eis“ von Andrej Kurkow.

Der Roman des Ukrainers handelt von einem erfolglosen Autor, der sich mit dem präventiven Schreiben von Nachrufen noch lebender Prominenter über Wasser hält, und dabei feststellt, dass im Zuge dessen immer mehr von ihnen sterben.

In der Bezirksvorstehung Favoriten kann man das Buch von 7:30 bis 15:30 Uhr am Keplerplatz im 1. Stock abholen. Ausgegeben wird pro Person immer ein Buch, solange der Vorrat reicht!

Wo man das Buch des Jahres 2024 ab 19. November 2024 in der Früh noch überall GRATIS abholen kann, erfährt man HIER.