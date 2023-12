In Meidling haben gute Vorsätze viel Platz

Durchdachtes Raumkonzept und neuer Look

Das Studio Vio Plaza präsentiert nicht nur eine Vielfalt an Trainingsgeräten, sondern auch ein durchdachtes Raumkonzept, welches neuartige Trainingserfahrungen ermöglicht. Der Powerbereich wurde großzügig ausgebaut. Das Studio beeindruckt zudem mit seinem neuen, einheitlichen Look und einer hellen und freundlichen Atmosphäre. Basis-Materialien wie Stahl, Beton und Holz wurden verstärkt eingesetzt und schaffen eine motivierende und einladende Umgebung. Ins Auge sticht auch eine Tischtennisplatte, die so sonst nicht in Fitnessstudios zu finden ist.