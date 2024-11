In Meidling hat der Advent heuer doch sein „Platzerl“

Seit Kurzem erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung auf der Meidlinger Hauptstraße in hellstem Glanz und leitet jeden Besucher direkt zum Meidlinger Platztl, wo ein Markt vorweihnachtliche Stimmung verbreitet.

Was wäre unser Weihnachten ohne ein Wunder? Ein solches findet man heuer auf dem Meidlinger Platzl. Wie durch ein Wunder findet der Weihnachtsmarkt dieses Jahr doch statt. „Der bisherige Veranstalter wollte nicht mehr, und so sind wir bei der Organisation kurzfristig eingesprungen“, so Markus Hanzl, WKW Wien Markthandel.

Klein, aber fein

Noch bis zum 23. Dezember heißt es mit Unterstützung des Vereins „Einkauf in Meidling“ und Obmann Ernst Tabola täglich von 10 bis 20 Uhr „Weihnachtszauber am Meidlinger Platzl“. Rund 10 Hütten verbreiten, wovon sich Bezirksvize Barbara Marx als erste ein Bild machte, vorweihnachtliche Stimmung. Eine davon bietet Kekse, eine andere Leckereien und Punsch und Glühwein fehlen nicht. Selbst Geschenke für seine Liebsten wird man hier finden.

Eine Besonderheit ist das tägliche Rahmenprogramm. Von der Leierkastenfrrau über Jazz-Musik bis zu einem Erlebnis für die kleinen Besucher: Jeden Dienstag werden Weihnachtsgeschichten vorgelesen.

