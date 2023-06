In Meidling kann man auch im Urlaub einiges lernen

Die VHS Meidling lässt auch im Sommer keine Langeweile aufkommen! Mit einem abwechslungsreichen und vielfältigen Programm geht´s in den Sommer. Selbst bei größter Hitze können Sie in der VHS Meidling mit kühlem Kopf dank der klimatisierten Kursräume lernen und sich kreativ entfalten.

Sommerzeit ist Bildungszeit – Unter diesem Motto steht das heurige Sommerprogramm der VHS Meidling. Mit Sprachkursen, Bewegungs- und Entspannungskursen, Musik- und Kreativangeboten ist für alle etwas dabei. Als spezielles Angebot gibt es auch heuer die Sommerakademie des Instituts für Kindergarten- und Hortpädagogik, damit Sie als Elementarpädagogin auch den Sommer für Ihre Weiterbildung nützen können.

Zusätzlich warten viele Gratisangebote im Freien auf Sie! In Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehung Meidling finden auch heuer wieder die Summerdays in Meidling statt, ein buntes, kostenloses Programm in Parks des Bezirks, von Tai Chi, einer Handyberatung, Programmieren von Robotern speziell für Kinder, Sprachenworkshops in verschiedenen Sprachen, Deutsch im Park, Gitarreleider für laue Sommernächte, Fotospaziergänge bis hin zu Grätzlrundgängen mit Meidlinger Bezirkspolitiker. Bereits am 11.7. können Sie mit BV Wilfried Zankl das neue Quartier Wolfganggasse ab 17 Uhr erkunden. Treffpunkt: Eichenstraße Ecke Gürtel.

Fake News erkennen

Am 18.7. kann man in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Hermann Leopoldi Park sein Faktenwissen prüfen. „Fakt oder Mythos?“ – Das ist hier die Frage! Dabei wird Fragen nachgegangen, wie Quellen und Informationen aus Medien und Internet eingeordnet werden können. Gemeinsam wird unterschiedlichen Behauptungen auf den Grund gegangen! Wie kann ich Mythen und Fake News entlarven? Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Meinungen und Fakten? Woher weiß ich, was stimmt? Alle sind eingeladen mitzumachen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Workshops sind kostenlos. Komm einfach zur angegebenen Zeit zum angegebenen Ort und mach mit! Wer sein Smartphone mitbringen will – umso besser. Ersatztermin bei Regenwetter: 19.07.2023. (www.vhs.at/de/k/284660743)

In den Monaten Juli und August finden weiteres zahlreiche kostenlose Kurzkurse und Workshops im „Wildgarten“ statt, einer gemeinsamen Initiative des Nachbarschaftszentrums Wildgarten und der VHS Meidling im Rahmen des „Bildungsgrätzls Zwölf“ statt.

Sämtliche Informationen gibt´s online unter www.vhs.at/meidling sowie unter www.vhs.at/faktodermythos