In Schönbrunn erklingt die “Stille Nacht” ganz schön laut

Der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn lädt am 24. Dezember 2024 zu einem besonderen weihnachtlichen Moment ein: Um 11 Uhr sind alle eingeladen, gemeinsam das weltberühmte Lied „Stille Nacht“ anzustimmen.

Österreich ist die Heimat eines der bekanntesten Weihnachtslieder der Welt: „Stille Nacht“. Dieses Lied berührt seit über 200 Jahren Menschen auf der ganzen Welt und verbindet Generationen durch seine Botschaft des Friedens und der Hoffnung.

Am 24. Dezember um 11 Uhr wird diese besondere Tradition am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn gemeinsam lebendig. Nahe dem großen Weihnachtsbaum am Markt werden die Besucher zusammenkommen und mit vereinten Stimmen „Stille Nacht“ in die Welt hinaussingen – ein kraftvoller Moment der Gemeinsamkeit und des Miteinanders.

“Keine Sorge, es geht nicht um Perfektion – es geht um das gemeinsame Erlebnis und die Freude am Singen.”, so die Veranstalter. Wer sich sich nicht so ganz textsicher fühlt: Der Text liegt in Deutsch und Englisch in der Info-Hütte auf und wird auch am Vormittag am Markt verteilt!

Alle weiteren Infos gibt es unter www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at