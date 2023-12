Der Indoor-Weihnachtsmarkt im Meidlinger Gleis//Garten

Programmpunkte im Überblick:

Besonderes Highlight:

Als besonderes Highlight gibt es im Dezember neben hausgemachtem Punsch und Glühwein erstmals exklusiv unser selbstgebrautes Kraft Beer!Die unabhängige Privatbrauerei möchte das Handwerk ihrer Braumeister erlebbar machen. Transparent und nachhaltig: Das Bier kommt frisch aus dem Tank direkt ins Glas.

Kooperation mit M|U|T – gemeinsam Gutes tun!

Bis zum 21. Dezember kooperiert der Gleis//Garten mit dem Wiener Wohltätigkeitsverein M|U|T, um gemeinsam Gutes zu tun. An der M|U|T-Bar können Besucher Winterpakete für Obdachlose spenden und damit einen Beitrag für diejenigen leisten, die gerade im Winter Unterstützung benötigen. Außerdem schenkt M|U|T am 13. und 20. Dezember selbst Glühwein aus. Alle Einnahmen werden gespendet und am 20. verdoppelt das Gleis//Garten Team sogar die Spenden als besonderes Dankeschön!

Kinder-Events

Jeden Sonntag Vormittag finden im Gleis//Garten verschiedene Aktivitäten für unsere Kleinsten statt. Am kommenden Sonntag, den 10. erwartet euch ab 11:00 Uhr ein Magier mit Ballon-Modellage.

Weitere Infos findet ihr auf der Website https://www.gleisgarten.com/.

Kindergarten Adventskalender

Bis zum 24. Dezember präsentieren wir täglich im Rahmen unseres Kindergarten-Adventskalenders selbstgemalte Bilder der kleinen Künstler aus dem Kindergarten der Wiener Kinderfreunde.

Weihnachtsmarkt

Vom 16. bis zum 23. Dezember erwartet die Besucher täglich von 15:00 bis 20:00 Uhr ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt im Gleis//Garten, bei dem zwölf unabhängige Handwerker ihre einzigartigen Kreationen präsentieren – der perfekte Ort für