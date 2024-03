Inklusion und Gemeinschaft prägen das Donauinselfest

2013 startete der Samariterbund Wien das kostenlose Angebot LernLEO. Aktuell werden an drei Standorten mehr als 120 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren aus sozioökonomisch benachteiligten Familien betreut. LernLEO bietet Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, gemeinsames Lesen, Spielen und gesundes Jausnen. Das Projekt sorgt dadurch nicht nur für soziale, gesellschaftliche und kulturelle Integration, sondern ebnet den Teilnehmer*innen den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Die große Relevanz des LernLEO zeigt eine aktuelle Studie des NPO Kompetenzzentrums der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Die Frage, in welchem Ausmaß die Arbeit des LernLEOs gesellschaftlichen Mehrwert generiert, zeigt ein überragendes Ergebnis: Jeder in das LernLEO investierte Euro schafft einen gesellschaftlichen Mehrwert von 22,09 Euro*.