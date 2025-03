Drei Tage voller Musik, Party und guter Vibes im Jaz in the City

Das Wochenende rückt näher und in Wien gibt es einen ganz besonderen Ort, an dem sich Musikliebhaber, Nostalgiker und Nachtschwärmer treffen: Das Jaz in the City Vienna.

Von Donnerstag bis Samstag erwartet euch eine Mischung aus coolen Beats, legendären Hits und Live-Musik – alles in einer einzigartigen Atmosphäre. Hier ein Blick auf die Highlights:

Donnerstag, 13. März – The Thursday After Work

Der perfekte Start ins Wochenende beginnt bereits am Donnerstagabend! Ab 18:00 Uhr verwandelt sich die stylische Lobby des Jaz in the City Vienna in den angesagtesten After-Work-Spot der Stadt. Lokale DJ-Größen aus Wiens bekanntesten Clubs sorgen für den richtigen Soundtrack, während ihr euch mit köstlichen Drinks und leckeren Snacks verwöhnen lassen könnt. Genießt das elegante Ambiente, trefft alte und neue Bekannte – und das Beste daran: Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos findet ihr hier: electric-lobby.at

Freitag, 14. März – We Love the 80s & 90s Party

Es wird nostalgisch! Wer bei Bravo-Heften, GameBoys und Adidas-Knopfhosen sofort in Erinnerungen schwelgt, ist hier genau richtig. Am Freitagabend reisen wir musikalisch zurück in die 80er und 90er – Jahrzehnte, die für unvergessliche Hits, ikonische Modetrends und jede Menge Popkultur-Highlights stehen.

DJ Kofi bringt euch die größten Klassiker aus zwei Jahrzehnten auf die Tanzfläche. Singt zu euren Lieblingssongs, genießt spezielle Retro-Drinks und lasst euch von der passenden Deko in die Vergangenheit versetzen. Also, schnappt eure Freunde und erlebt gemeinsam ein Revival der besten Partyjahre!

Tickets gibt’s hier: tinyurl.com/welove8090

Samstag, 15. März – Saturday Night im Jaz

Ein Abend voller Live-Musik und heißer Rhythmen erwartet euch am Samstag! Jacob Camino sorgt mit seinem einzigartigen Sound für entspannte Vibes im Rhythms Restaurant. Später ab 21:30 Uhr wird es feurig – denn dann startet die wöchentliche Salsa-Party mit Billie. Heiße Latino-Beats und leidenschaftliche Tanzschritte garantieren eine unvergessliche Nacht!

Wer es lieber entspannt mag, kann auf der atemberaubenden Dachterrasse des Jaz in the City Vienna mit einem Drink in der Hand den Blick über Wien genießen – begleitet von einem Live-DJ.