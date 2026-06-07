Eine ganze Woche lang tauchen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die spannende Welt von Tieren, Pflanzen und wissenschaftlichen Experimenten ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Mikroskopieren, kreative Bastelarbeiten wie das Gestalten von Insektenhotels sowie zahlreiche weitere Mitmach-Stationen. Dabei sollen die Kinder spielerisch lernen und selbst zu kleinen Forscherinnen und Forschern werden.

Sommerferien mit Mehrwert

Die Workshops finden ab 6. Juli 2026 während der Sommerferien jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr statt. Die Gruppen sind bewusst klein gehalten, damit jedes Kind optimal betreut werden kann. Maximal 15 Kinder nehmen pro Woche teil.

Besonders praktisch für Familien: Getränke sind bereits im Preis inkludiert. Auf Wunsch kann außerdem ein warmes Mittagessen dazugebucht werden.

Naturbegeisterung fördern

Im Haus des Meeres hat Wissensvermittlung traditionell einen hohen Stellenwert. Mit den neuen Sommerworkshops möchte der Zoo Kindern die Natur näherbringen und ihre Begeisterung für Tiere und Artenschutz fördern. Neben spannenden Begegnungen mit exotischen Bewohnern des Hauses stehen daher auch Themen rund um Umweltbewusstsein und Forschung im Mittelpunkt. ()

Anmeldung läuft bereits

Die Sommerworkshops richten sich an Kinder von sieben bis elf Jahren und können wochenweise gebucht werden. Anmeldungen sind bis 14 Tage vor dem jeweiligen Workshopbeginn möglich. Im Preis von 275 Euro ist auch eine Jahreskarte für das teilnehmende Kind enthalten. Für Geschwister gibt es vergünstigte Angebote.

Mehr Infos & Anmeldung gibt es unter haus-des-meeres.at/zoo/erlebnis/sommerworkshop