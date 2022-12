JESUS CHRIST SUPERSTAR zu Ostern endlich wieder in Wien

JESUS CHRIST SUPERSTAR, die legendäre Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice kehrt im Frühjahr ans Raimund Theater zurück. Drew Sarich, bekannt aus Tanz der Vampire, Les Misérables, Rudolf Affaire Mayerling und viele mehr verkörpert auch dieses Mal die Hauptrolle, Jesus.

Zwischen 31. März und 10. April 2023 kann JESUS CHRIST SUPERSTAR als außergewöhnliches Konzert-Highlight in großer Orchesterbesetzung an insgesamt neun Terminen bei den Vereinigten Bühnen erlebt werden.

„Es ist schön zu sehen, welchen Kultstatus unsere konzertante Fassung von „JESUS CHRIST SUPERSTAR“ beim Publikum mittlerweile genießt. Aus diesem Grund zeigen wir nächstes Jahr zu Ostern wieder die legendäre und weltbekannte Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, die immer noch als globales Phänomen gilt. Mit Drew Sarich in der Titelrolle holen wir unsere außergewöhnliche Konzertreihe dieses absoluten Rock-Musical-Klassikers, der seit über 40 Jahren die Menschen auf der ganzen Welt begeistert, in großer Orchesterbesetzung wieder ans Raimund Theater.“, so VBW-Musical Intendant Christian Struppeck.

JESUS CHRIST SUPERSTAR begeistert seit über 40 Jahren die Menschen auf der ganzen Welt. Die hoch emotionale und elektrisierende Partitur der legendären Rockoper hat bis heute nichts an Aktualität verloren und das Publikum bereits in 42 Ländern in ihren Bann gezogen. Das Stück erzählt die letzten sieben Tage des Lebens von Jesus Christus in Jerusalem in einzigartiger Weise aus der kritischen Sicht des Judas. Dabei geht es um die Liebe Maria Magdalenas zu Jesu, das letzte Abendmahl, das Urteil Herodes und den Verrat von Judas, der zum Kreuzweg Jesu und schlussendlich zu seinem Tod führt.

JESUS CHRIST SUPERSTAR – THE ROCK-MUSICAL IN CONCERT ist von 31. März bis inklusive 10. April 2023 im RAIMUND THEATER zu sehen.



Tickets gibt es unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.