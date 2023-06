Tchibo eröffnet erstes Kaffeehaus im Herzen Wiens

Am 1. Juni eröffnete Tchibo sein erstes eigenes Kaffeehaus, das „Kaffee Max“. Diese neue Errungenschaft des erfolgreichen Kaffeerösters dient als Hommage an seinen Gründer Max Herz und dessen unverkennbare Leidenschaft für guten Kaffee.

Das „Kaffee Max“ befindet sich am Wiener Bauernmarkt und setzt den Fokus auf höchste Qualität und faire Preise, ganz im Einklang mit der Philosophie von Max Herz.

Faszination Kaffee

„Guter Kaffee bedeutet vor allem eines: Genuss. Mit dem Kaffee Max präsentieren wir einen Ort, an dem wir die Faszination Kaffee erlebbar machen und zeigen wie viel Emotion und Leidenschaft in unseren Kaffees steckt. Wir sind Experten für Kaffeespezialitäten – vom Ursprung bis in die Tasse – und um unserer Herkunft, Gegenwart und Zukunft eine eigene Bühne zu geben, haben wir das Konzept des Kaffee Max entwickelt,“ freut sich Tchibo Geschäftsführer Erik Hofstädter über die Eröffnung.

Nachhaltigkeit mit Stil

Im „Kaffee Max“ werden ausschließlich nachhaltig-zertifizierte Kaffeesorten angeboten, die von gelernten Baristas mit viel Herz und Kompetenz zubereitet werden. In bester Nachbarschaft und Innenstadtlage können Kundinnen und Kunden Barista-Kaffee to-go oder bei einer kleinen Auszeit in moderner Atmosphäre vor Ort genießen. Wer überzeugt ist, kann seine Lieblingskaffeesorte für zuhause als Ganze Bohne kaufen. Zusätzlich erwartet die Gäste eine Auswahl an süßen und pikanten Snacks.