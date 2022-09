„Die Vorfreude ist riesig“ – Kaiser-Wiesn-Boss Johann Pittermann im Wiener Bezirksblatt-Interview

Er weiß, wie ein Brauchtumsfest organisiert werden muss, hat er doch seit Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Jetzt ist er „Mister Kaiser Wiesn“ und lässt im Interview aufhorchen.

Warum sollen die Wiener eigentlich auf die Kaiser Wiesn kommen?

Weil wir unsere Veranstaltung als Fest für die ganze Familie organisiert haben. Es ist für jeden etwas dabei. Wir lassen unser Brauchtum und unsere Kultur hochleben, wollen gemeinsam Kraft und Optimismus tanken. Es geht auch darum, den Alltagssorgen eine Auszeit zu geben und beflügelnde, herzerwärmende Momente mit lieben ­Menschen zu genießen.

Was können die Besucher denn alles erwarten?

In drei Festzelten und fünf Almen aus urigem Altholz ­erwartet sie Bewährtes, aber auch viel Neues: Zur Premiere der ersten Kaiser Wiesn stoßen wir mit dem exklusiven Kaiser Wiesn-Wein von Leo Hillinger in Zusammenarbeit mit dem Weingut Cobenzl an. Erstmals ergänzen Festwirte aus Wien wie „Zur Alten Kaisermühle“ und die „Lugeck Alm“ das hochwertige Kulinarik-­Angebot.

Klingt gut. Wie wichtig ist euch Regionalität?

Sehr wichtig. Qualität, Regionalität und Tradition wird großgeschrieben. Zum zünftigen Frühschoppen gehört Blasmusik genauso wie der Wiener Schmäh – etwa vom Hans Ecker Trio. Die Kombination macht den Erfolg aus.

Wie schaut’s musikalisch aus? Da habt ihr mit anderen Festivals ja ordentlich Konkurrenz.

Wir bieten Nachwuchsmusik­gruppen eine große Bühne und möchten mit neuen Schwerpunktveranstaltungen wie „Iamstudent Party“, „DJ Wiesn“, „Rock die Kaiser Wiesn“ und anderen noch mehr Wiesnfans aller ­Gene­rationen erreichen.

Aber ist eine Wiesn-Party in Zeiten wie diesen nicht unnötiger Luxus?

Uns geht es darum, herzliche Geselligkeit und unbeschwerte Unterhaltung zu bieten. Wir sind uns der sozialen Verantwortung und der wirtschaftlich herausfordernden Zeit aber durchaus bewusst. Mit „Licht ins Dunkel“ haben wir die wichtigste soziale Plattform und größte Hilfskampagne des Landes als Partner gewinnen können und sind stolz, Veranstaltungsort der ORF-„Licht ins Dunkel“-Gala sein zu dürfen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Die vor uns liegenden drei Wochen wären nicht möglich ohne eine Stadt, in der kul­turelle Vielfalt einen hohen Stellenwert hat und die ein facettenreiches Veranstaltungsangebot ermöglicht. Für diese gute Zusammenarbeit sind wir sehr dankbar.

Ist die Treue der Partner in diesen schwierigen Zeiten nicht bemerkenswert?

Absolut. Unsere Partner und Sponsoren haben immer an einen gemeinsamen Erfolg geglaubt. Allen voran danken wir Gösser, Wojnar’s, Wiesbauer, BMW Auer, Original Salzburger Trachtenoutlet und unseren Medienpartnern Kronen Zeitung und WBB. Die Kaiser Wiesn im Prater soll zum ­Fixpunkt im Wiener Veran­staltungs­kalender werden.

Besser heute als an 2023 denken

Die Kaiser Wiesn bietet maßgeschneiderte Events, Firmen-feiern, vorgezogene Weihnachtsfeiern, Vertriebsmeetings, Marketingveranstaltungen oder exklusive Zeltbuchungen für 2023 an – für jeden gibt es das Passende.

Kontaktieren Sie unser Event-Team unter: www.kaiserwiesn.at, Tel. 01/524 70 86-481 oder per E-Mail: info@kaiserwiesn.at.