Kampf der Einsamkeit: Angebote werden ausgebaut

Einsamkeit ist eine traurige Realität, die sich quer durch alle Altersgruppen zieht. Die Social City Wien will nun gezielt etwas dagegen unternehmen. Ein Kongress und Forschungsergebnisse sollen als Grundlage für zukünftige Interventionen gegen Einsamkeit dienen.

Ergebnisse eines repräsentativen Projekts der Universität Wien zeigen, dass sich bis zu 43% der Befragten zumindest an manchen Tagen einsam fühlen. Das entspricht fast jeder zweiten Person in Österreich. Und genau hier setzt die Social City Wien mit ihrer Plattform an. Mit Veranstaltungen wie dem Kongress und Dialogtag 2023 oder Forschungsarbeiten wird das Thema aufgearbeitet und es werden Strategien zur Bekämpfung von Einsamkeit entwickelt.

Angebote sollen verbessert werden

Die von der Social City betriebene Einsamkeitsforschung zeigt, dass Ansprechpersonen für fachliche Informationen, Bewegungsübungen und Austauschmöglichkeiten in der Gruppe eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von sozialer Isolation und individuell empfundener Einsamkeit spielen. Diese Erkenntnisse sollen jetzt dazu beitragen, bestehende Angebote zu verbessern und auch als Grundlage für zukünftige Interventionen gegen Vereinsamung dienen.

Länderübergreifende Zusammenarbeit

Kürzlich fand auch ein Kongress und Dialogtag gegen Einsamkeit statt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen nun in konkrete Maßnahmen der Social City Wien, um einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der psychosozialen Gesundheit und Lebensqualität zu leisten. Durch verstärkte Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Einsamkeit (KNE) in Deutschland können nun auch länderübergreifend Ansätze zur Bekämpfung von Einsamkeit geteilt werden.

Fokus 2024 liegt auf Jugendlichen

Anita Bauer, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (FSW), hob beim Kongress hervor: „Dem FSW als Initiator der Plattform gegen Einsamkeit ist es ein Anliegen, sozialer Isolation entgegenzuwirken.“ Unter anderem ist es der Initiative ein Anliegen, besonderes Augenmerk auf Betroffene im Jugendalter zu legen. „Wir werden uns diesem Thema 2024 noch intensiver widmen“, verspricht Emil Diaconu, Geschäftsführer der Social City Wien. Und die Seniorenbeauftragte der Stadt, Sabine Hofer-Gruber, betonte bei der Veranstaltung: „Um Einsamkeit zu bekämpfen, benötigen wir Umfelder, die einen aktiven Lebensstil ermöglichen. Bemühen wir uns gemeinsam darum, Menschen zu ermutigen, wieder nach draußen zu gehen und am sozialen Leben teilzuhaben.“

Wichtige Veranstaltung im März

Am 6. März findet im Nachbarschaftszentrum 16 des Wiener Hilfswerks (Stöberplatz 2/3, Ottakring) ein Austausch- und Begegnungstreffen statt. In angenehmer Atmosphäre kann man sich über das Thema Einsamkeit austauschen und wichtige Informationen dazu erhalten. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Mehr Infos: www.plattform-gegen-einsamkeit.at