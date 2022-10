Kantorei Gersthof auf Stimmenfang

Wer Chormusik liebt, gerne singt und es ihm oder ihr Spaß macht, in einer Chorgemeinschaft in wöchentlichen Proben Werke großer Komponisten zu erarbeiten, der sollte bald schon in der Kantorei Gersthof vorbeischauen. Der Chor tritt regelmäßig bei Festgottesdiensten und Konzerten auf und unternimmt Chorausflüge. Kommendes Jahr etwa nach Ma­riazell. Die „Gersthofer Kantorei Chorus St. Severini“ unter Chorleiter Gerasim Mangurov lädt herzlich ein: Alle Stimmlagen – Sopran, Alt, Tenor und Bass – sind willkommen. Ebenso alle, die ihre musikalischen Qualitäten verstärken möchten, auch Einzelunterricht beim Chor­leiter ist hier möglich.

Wer dem Chor beitreten möchte, sollte auf eine Schnupperprobe vorbeikommen. Jeden Mittwoch, 19 Uhr, im Gemeindezentrum der Pfarre Gersthof, Bastiengasse 18. Oder einfach in der Pfarrkanzlei anrufen (Telefon: 01/479 22 92) oder E-Mail schicken: sekretariat@pfarregersthof.at. Ein musikalischer Höhepunkt im Chorjahr war die Krönungsmesse von W. A. Mozart.