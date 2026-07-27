Donald Duck: Hommage an eine Comic-Legende

Seit mehr als 90 Jahren begeistert Donald Duck Jung und Alt – nicht trotz seiner Pannen, sondern gerade wegen ihnen.

Nun widmet der Verlag TASCHEN dem wohl berühmtesten Enterich der Welt mit „Walt Disneys Donald Duck. Die ultimative Chronik“ ein aufwendig gestaltetes Standardwerk, das Fans und Sammler gleichermaßen begeistern dürfte.

©2024 Disney Enterprises, Inc.

Ein Blick hinter die Kulissen

Das 512 Seiten starke Buch zeichnet Donalds Weg von seinem ersten Auftritt im Kurzfilm The Wise Little Hen im Jahr 1934 bis zu seinen unzähligen Abenteuern in Film, Comic und Fernsehen nach. Besonders spannend: Dank des exklusiven Zugangs zu den Disney-Archiven sind zahlreiche seltene oder bisher unveröffentlichte Konzeptzeichnungen, Storyboards, historische Fotos und Originalillustrationen zu sehen.

Hommage an Carl Barks

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Carl Barks, dem legendären „Duck Man“, der Donald Duck und Entenhausen mit seinen Geschichten nachhaltig geprägt hat. Erstmals werden auch frühe Storyboard-Zeichnungen des Ausnahmekünstlers veröffentlicht. Die Autoren David Gerstein und J. B. Kaufman verbinden fundierte Recherche mit großer Begeisterung und liefern damit nicht nur eine Chronik des Kult-Enterichs, sondern zugleich einen spannenden Einblick in die Geschichte der Disney-Animation und der internationalen Comickultur.

Für Disney-Fans, Comic-Liebhaber und alle, die mit Donald Duck aufgewachsen sind, ist dieses hochwertig gestaltete Werk weit mehr als ein Bildband – es ist eine liebevolle Hommage an eine der bekanntesten Comicfiguren der Welt.

Walt Disneys Donald Duck. Die ultimative Chronik

45th Ed., 512 Seiten

€ 25, erhältlich bei TASCHEN.