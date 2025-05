Sei g’scheit: Kinderlesefest bringt Lesespaß zum Ferienstart

Wenn der Sommer beginnt, beginnt in Wien auch das Abenteuer zwischen Buchseiten: Am 27. Juni 2025 lädt das Wiener Kinderlesefest wieder alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zu einem ganz besonderen Ferienauftakt in den Arkadenhof des Wiener Rathauses ein.

Die imposante Kulisse wird sich in ein lebendiges Leseparadies verwandeln – bei freiem Eintritt und mit einem ganz besonderen Geschenk: Jedes Kind darf sich ein Buch gratis aussuchen und mit nach Hause nehmen!

Bücherfreude statt Lesedruck

Zum bereits 14. Mal setzt das Fest ein wichtiges Zeichen: Lesen darf Spaß machen! Mit dieser Initiative zeigt die Stadt Wien, wie Leseförderung auch aussehen kann – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Begeisterung und echter Freude am Entdecken von Geschichten. Was 2011 klein begann, ist heute ein Fixpunkt im Kalender vieler Wiener Familien. Zehntausende Kinder haben in den vergangenen Jahren teilgenommen – und auch heuer verspricht das Fest wieder ein Erlebnis zu werden.

Ein Tag voller Geschichten und Überraschungen

Das Herzstück der Veranstaltung ist natürlich das persönliche Gratis-Buch. Dank zahlreicher mitwirkender Verlage gibt es eine große Auswahl an spannenden, lustigen und abenteuerlichen Titeln – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Doch damit nicht genug: Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung und Staunen. Besonders beliebt ist die Vorlese-Ecke, präsentiert vom vormagazin, in der bekannte Stimmen den Geschichten Leben einhauchen. Welche Lesungen genau stattfinden, wird Anfang Juni verraten – die Spannung steigt also schon jetzt!

Einfach vorbeikommen und mitlesen

Das Kinderlesefest startet am 27. Juni ab 10 Uhr und ist eine offene Einladung an alle jungen Leseratten – mitten im Herzen Wiens, bei freiem Eintritt und ohne Anmeldung. Ob alleine, mit Freunden oder der ganzen Familie: Wer Bücher liebt (oder es noch lernen möchte), ist hier genau richtig. Ein Tag voller Geschichten, Entdeckungen und Lesefreude wartet!