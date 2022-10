Kindermuseum Zoom mit tollem Programm

Auf 1.600 Quadratmetern bietet das Zoom Kindermuseum für Besucherinnen und Besucher von 0 bis 14 Jahren ein buntes Programm. Vom Zoom Ocean über das Zoom Atelier bis hin zum Zoom Trickfilmstudio und der Zoom Mitmachausstellung ist für jede und jeden etwas dabei.

Mitmachprogramm

Im Herbst steht die neue Mitmachausstellung zum Thema Kommunikation „Mit und ohne Worte“ im Zentrum. „Es ist so wertvoll, Kindern Medienkompetenz zu vermitteln. Es ist wichtig, sie dafür zu sensibilisieren, dass zuhören, sich mitteilen und verstehen zu können die Basis für das friedliche und fruchtbare Zusammenleben aller ist“, so Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Kinder und Jugendliche

brauchen kreative Räume, um sich auszutoben und Neues zu entdecken“, so Vizebürger­meister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Infos unter: www.kindermuseum.at