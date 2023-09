Kino: Crime-Comedy mit Pizzera und Jaus

Lachen bis die Polizei kommt: Die neue österreichische Krimi-Komödie „Pulled Pork“ soll ab 6. Oktober das Publikum in Scharen in die Wiener Kinosäle locken. In den Hauptrollen unterhalten Paul Pizzera und Otto Jaus.

Worum geht’s in der Crime-Comedy? Weil sie sich mit Partytiger und Bürgermeisterkandidat Benny Jagschitz angelegt haben, ist Flo Kienzl von der Polizei geflogen und Eddi Kovac in den Knast gewandert. Nun ist Eddi auf Bewährung, gerade dabei ein neues Leben anzufangen, als Flo auf der Matte steht: Abgehalftert, ausgefuchst und bereit, alte Fehler zu wiederholen.

Viel Spaß rund um Bürgermeister-Wahl

In Graz ist Bürgermeister-Wahltag und der leutselige Ex-Fußballprofi Benny Jagschitz an der Spitze der Umfragen. Flo und Eddi sind sich sicher: Der populistische Partytiger ist für das Verschwinden ihrer Schwester verantwortlich und muss um jeden Preis gestoppt werden. Doch dazu müssen die beiden erst ihr Kriegsbeil begraben. Trailer: constantinfilm.at/kino/pulled-pork