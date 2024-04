Klosterneuburg: Im Mai geht es zurück ins Mittelalter

Am 4. und 5. Mai 2024 taucht Klosterneuburg ins Mittelalter ein. Bei freiem Eintritt laden die Stadt und das über 900 Jahre alte Stift vor einmaliger Kulisse zum Feiern ein, erstmals mit einer Feldmesse am Sonntag auf dem Stiftsplatz. Eine vielseitige Gastronomie, mittelalterliche Livemusik und Feuershow bieten stilechte Genüsse für alle Sinne. Kleine Fräulein und Ritter können Drachen bekämpfen und Lanzenstechen.

Am 4. und 5. Mai 2024 öffnet das Stift Klosterneuburg die Pforten zum vierten Mittelaltertrubel im Herzen der Stadt. Wenn Stift und Stadt feiern, warten authentische Darbietungen, Verkaufsstände, Kinderprogramm, Livemusik, Gastronomie und mehr auf die Besucher. Am Sonntag findet erstmals, ergänzend zu den regulären Gottesdiensten der Stiftskirche, um 9 Uhr eine Feldmesse auf dem Stiftsplatz statt.

Das Klosterneuburger Mittelalterfest kann mit der schönsten Bühne des Landes bei freiem Eintritt aufwarten. Die Zuseher erleben die Darbietungen auf der einzigartigen Donauterrasse mit Ausblick auf Fluss, Auwald und Wien. Die Arena mit ansteigender Tribüne bietet für alle beste Sicht, etwa auf das Schauspiel „Von Boten, Ärzten und Kühen“ der Schaukampfgruppe Dreynschlag, Gauklerey mit Alex, Zauberey von Solaris, Possenreisserei mit Halibux oder das Theater Vagant für die jüngsten Besucher.

Mit Livemusik unterhalten BeilStein aus dem Keltenkalk, Musica Salamanda, Trollferd und Basket of Turf. Die Feuershow mit Daidalos sorgt am Samstagabend für furiose Momente. Stadtführungen mit Bezug zum Mittelalter oder eine Kräuterführung ergänzen das Programm. Lagergruppen schlagen ihre Zelte auf und erlauben Einblicke in das mittelalterliche Alltagsleben sowie altes Handwerk.

Kinder- und Rahmenprogramm

Die kleinsten Ritter und Burgfräulein können sich an einem eigenen Marktstand einkleiden, ihr Geschick mit Lanzenstechen, Bogenschießen oder einem Kampf gegen Drachen unter Beweis stellen. Kreative Köpfe sind im kunsTRAUMstift und in der Porträtwerkstätte bestens aufgehoben. Hat man sämtliche Herausforderungen gemeistert, erhält man vor Ort den Ritterschlag.

Die Gastronomie sorgt mit gegrilltem Fleisch, schmackhaften Eintöpfen, im Kessel gebrannten Mandeln, flaumigen Bauernkrapfen, Keltenbier, Met und anderen Säften für das leibliche Wohl.

Stadt- und Kräuterführungen für die ganze Familie runden das Programm ab.

Wann: Samstag, 04. Mai, 10.00 bis 22.00 Uhr & Sonntag, 05. Mai, 10.00 bis 18.00 Uhr

Wo: Stift Klosterneuburg am Stiftsplatz, Stiftsplatz 1, 3400 Klosterneuburg

Der Eintritt auf das Festgelände ist frei, für Führungen und den Stationen-Pass sind Tickets zu lösen.

Informationen:

http://www.klosterneuburg.at

www.stift-klosterneuburg.at/event/mittelalterfest