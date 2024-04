Maibaumfest und Mystische Pferdeshow auf Schloss Hof

Am 27. April und 28. April sowie am 1. Mai 2024 erwartet die Gäste ein buntes Programm mit schwungvoller Volksmusik, eine außergewöhnliche Mystische Pferdeshow sowie ein abwechslungsreiches Familienprogramm.

Auf Schloss Hof wird am Samstag, den 27.4. und Sonntag, den 28.4.2024 alles für ein fröhliches Frühlingswochenende geboten. Den Auftakt macht die Mystische Pferdeshow, die an beiden Tagen jeweils um 13:00 Uhr und um 16:00 (Dauer 45 Min) auf der Festwiese stattfindet. Schon allein der Weg zur Show wird im wahrsten Sinne des Wortes mystisch gestaltet, denn (Riesen)-Seifenblasen begleiten die Gäste zu dieser einzigartigen Aufführung.

Furchtlose Reiter und ihre treuen Gefährten entführen Besucher in eine fesselnde Geschichte voller Mystik und Spannung, präsentiert von der internationalen Showgruppe „Haraldos Stunt Brothers“. Sie sind keine gewöhnlichen Reiter – sie sind wahre Meister der Kunst des Stuntreitens und beherrschen ihre majestätischen Pferde mit einer unvergleichlichen Geschicklichkeit.

Das Rahmenprogramm bietet vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten. So steht die Bastelwerkstatt in der Kinder- und Familienwelt an beiden Tagen von 11:00 bis 17:00 Uhr (€ 3,50 pro Werkstück) offen. Im Streichelzoo wartet tierischer Nachwuchs auf Streicheleinheiten und auch Ponyreiten (14:00 – 16:00 Uhr) steht auf dem Programm. Wer das großzügige Areal von Schloss Hof auf gemütliche Art und Weise erkunden möchte, kann sich auf eine Kutschenfahrt mit den beiden Kaltbluthengsten Herzeg und Hadnagy begeben. Die beiden gehören zu der selten gewordenen Rasse Magyar Hidegvérú, auch Ungarisches Kaltblut genannt.

Maibaumfest am 1. Mai

Am 1. Mai steht alles im Zeichen des Maibaumfestes. Gäste erwartet bereits ab 10:00 Uhr der Bieranstich und ab 10:30 Uhr Live-Musik der Marchfelder Musikanten. Von 13:00 bis 14:00 Uhr kann man den Klängen der Unique Horns, einem Bläserquartett mit Groove lauschen. Ab 12:00 Uhr begeistert die Volkstanzgruppe Marchfeld und um 15.00 Uhr bittet Schloss Hof zum traditionellen „Bandltanz“.

Auch Kreativfans wird einiges geboten: In der Töpferei können Besucher von 13:00 bis 17:00 Uhr professionellen Töpfern über die Schulter schauen und auch die Bastelwerkstatt in der Kinder- und Familienwelt ist von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Hinter der Tenne steht das Austoben auf der Strohhüpfburg im Mittelpunkt. An diesem Feiertag finden aber auch Führungen statt. Um 16:00 Uhr lassen sich geheimnisvolle Räume in „Das unbekannte Schloss“ entdecken (Erwachsene € 7,00 | Kinder € 3,50 (zzgl. Eintritt) und um 11:00 Uhr, 12:30 Uhr sowie um 14:00 und 16:00 Uhr finden Führungen durch die Sonderausstellung „Imperiale Hochzeiten“ (Erwachsene € 5,00 | Kinder € 2,50 (zzgl. Eintritt) ) statt.

Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1

Öffnungszeiten: täglich, 10:00 bis 18:00 Uhr

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten unter +43 2285 20 000, office@schlosshof.at und www.schlosshof.at