Mit Wiener Liedern durch China: Die Klub.Singers auf Tournee

Musik kennt keine Grenzen – das bewiesen die Klub.Singers, der Chor der Wiener Pensionist*innenklubs, bei ihrer außergewöhnlichen Konzertreise durch China. Die Gruppe musikbegeisterter Senior*innen brachte nicht nur österreichisches Liedgut ins Reich der Mitte, sondern knüpfte auch musikalische Brücken zwischen den Kulturen.

Gemeinsam singen, gemeinsam staunen

Die Reise war geprägt von zahlreichen gemeinsamen Auftritten mit einheimischen Chören – sowohl im Freien als auch in verschiedenen Veranstaltungsräumen. Überall wurden die Wiener Gäste herzlich empfangen, und der musikalische Austausch war von Freude, Neugier und gegenseitigem Respekt geprägt.

Kultur erleben und Neues entdecken

Neben den Konzerten blieb auch genügend Zeit, um Land und Leute kennenzulernen. Auf dem Programm standen Besichtigungen bedeutender Sehenswürdigkeiten, kulturelle Einführungen und kulinarische Entdeckungen. Die Senior*innen zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt und Schönheit Chinas.

Lebensfreude kennt kein Alter

„Es ist nie zu spät, Neues kennenzulernen und Spaß am Leben zu haben“, brachte eine Teilnehmerin die Stimmung auf den Punkt. Die Reise war für alle Beteiligten nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich ein bewegendes Erlebnis.

Ein Chor mit Herz und Stimme

Die Klub.Singers sind ein Zusammenschluss engagierter Sängerinnen aus drei verschiedenen Pensionistinnenklubs der Stadt Wien. Ihr „Stammklub“ ist der Klub im Werd in der Leopoldstadt – ein Ort, an dem die Freude an Musik, Gemeinschaft und Lebenslust im Mittelpunkt steht.