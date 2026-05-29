Mexikanisches Flair zieht in den Klub Gymnasiumstraße ein

Schon jetzt herrscht im Klub Gymnasiumstraße reges Treiben. Mit viel Begeisterung und Kreativität bereiten die Seniorinnen und Senioren das Fest vor und gestalten gemeinsam farbenfrohe Dekorationen. Bunte Girlanden, liebevoll gebastelte Mandalas und Mexiko-Flaggen sorgen dafür, dass im Klub bereits echtes Mittelamerika-Feeling aufkommt. Neben den Vorbereitungen steht vor allem das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt.

Gemeinsam die Welt entdecken

Die Initiative „In 80 Tagen um die Klubs“ bringt noch bis November internationale Kulturen in die Wiener Grätzln. Inspiriert vom berühmten Roman „In 80 Tagen um die Welt“ wird in den Klubs gefeiert, getanzt, gekocht und gespielt – ganz im Zeichen unterschiedlicher Länder und Traditionen.

Nach einem erfolgreichen Schweden-Schwerpunkt in Liesing warten bereits weitere Stationen der Weltreise auf die Besucherinnen und Besucher. Auch in den kommenden Wochen stehen abwechslungsreiche Länderfeste und Mitmach-Angebote auf dem Programm.

„Wir bringen die Welt ins Grätzl – und das ganz ohne Jetlag.“

…sagt Bereichsleiterin Madlena Komitova. Im Vordergrund stehen Begegnung, Neugier und gemeinsames Erleben. Jede und jeder sei eingeladen, mitzumachen und neue Kulturen kennenzulernen.

Infos zu den Klubs

Die Veranstaltungsreihe läuft noch bis November 2026 in Klubs in ganz Wien. Informationen zu Standorten und Programmen gibt es auf dieklubs.at sowie über die kostenlose „DieKlubs“-App.