Koch-Challenge: Ran an den Herd und rauf aufs Podest

elektrabregenz sucht ab sofort Köche und Koch-Talente. Im Zuge eines Wettbewerbs wird „Austria´s next Küchenchef“ von einer hochkarätigen Jury ermittelt. Neben der Jurierung werden auch Show-Köche für diverse elektrabregenz Koch-Events gesucht. So haben die neuen Kochstars zudem die Chance bei weiteren Veranstaltungen zu kochen.

Am 31. August 2023 ist es soweit. Dann heisst es „Ran an den Herd“ und sein Bestes geben. Der Ablauf ist denkbar einfach. Den teilnehmenden Köchen werden vorgegebene Zutaten, die diese vorab erfahren, zur Verfügung gestellt. Daraus zaubern sie dann ihre eigenen Kreationen. Es treten immer zwei Köche gegeneinander an. Die Speisen werden von einer hochkarätigen Jury getestet und bewertet. In der Jury werden unter anderem Fernsehkoch Oliver Hoffinger, EP: Geschäftsführer Michael Hofer oder Pro Juventute-Pressesprecherin Claudia Geiger sitzen. Bewertet werden dabei sowohl Geschmack, Konsistenz und das Aussehen der Speisen als auch die Performance der Köch:innen. Und am Ende wird der Gesamtsieger, also Austria´s next Küchenchef – gekürt.

All das wird von einer breiten Social Media-Kampagne begleitet. Alle Teilnehmer werden auf den Social Media-Kanälen mit Zitat, Foto und ihren Kochschwerpunkten vorgestellt. Auch die kommenden Monate werden die Videos vom Event selbst auf den elektrabregenz Kanälen zu sehen sein und jeder Teilnehmer bekommt die Möglichkeit zu eigenen Posts (wie die Vorstellung eines Rezepts) und wird in die Kommunikation mit eingebunden.

Die Koch-Challenge „Austria´s next Küchenchef“ findet bei elektrabregenz im neuen Showroom der Beko Grundig Österreich AG in der Pfarrgasse 77 im 23. Wiener Gemeindebezirk statt.

Details zur Bewerbung

Bewerbungen sind ab sofort unter marketing@bg-austria.at möglich. Die erforderlichen Unterlagen beinhalten ein Foto, das persönliche Lieblingsrezept, eine Kurzbeschreibung zur eigenen Person, ein paar Zeilen über die Motivation Austria´s next Küchenchef:in zu werden und gegebenenfalls die Social Media-Accounts.

„Mit Austria´s next Küchenchef richten wir uns sowohl an Profi-Köche aber auch an all jene, die gerne kochen und sich der Kochchallenge stellen wollen. Nur eine bzw. einer kann Austria´s next Küchenchef werden, aber es zahlt sich für alle aus, teilzunehmen. Wir suchen laufend Köche und wollen genau diese auf die Bühne oder in diesem besonderen Fall in unsere Küche heben“, fasst Margit Anglmaier, Head of Marketing & Communications der Beko Grundig Österreich AG die Zielrichtung des Konzepts zusammen.