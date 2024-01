Kommissar Zufall! Großes Drogen-Versteck entdeckt

Eine Verkehrskontrolle in Liesing führte zur Fahrerflucht – und schließlich zu einem Suchtgift-Versteck in einer Gartenhütte.

Manchmal spielt „Kommissar Zufall“ perfekt Regie. Wie am Wochenende bei einer Routine-Fahrzeugkontrolle in der Anton-Baumgartner-Straße im 23. Bezirk. In Panik sprang ein 29-Jähriger aus einem Fahrzeug und ergriff die Flucht. Er sprintete über mehrere Grundstücke und versteckte sich in einer Gartenhütte, wo er von der Polizei aufgestöbert werden konnte.

Es wird noch spannender …

Bei dem Flüchtigen fanden die Beamten geringe Menge Suchtgift, die ihm aber nicht zugeordnet wurden. Also wurden die Polizisten stutzig – und befragten mehrere Bewohner der Umgebung. Und siehe da! Es wurde entdeckt, dass ein 18-Jähriger in seinem Zimmer im Einfamilienhaus eine größere Menge Suchtgifte sowie Gasdruckpistolen lagerte. Auch ein schöner Packen Bargeld, einige Mobiltelefone und eine mutmaßliche Falschgeldnote wurden sichergestellt.

Mann wurde festgenommen

Aufgrund des „Tatverdachts zur Vorbereitung zum Suchtgifthandel“ wurde der 18-Jährige vorläufig festgenommen und nach seiner Vernehmung ins Gefängnis gebracht. Er zeigte sich nicht geständig. Jener Mann, der Fahrerflucht begangen und die Polizei auf die Drogenfährte gebracht hatte, wurde angezeigt.